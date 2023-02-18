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發展觀光 宜蘭縣府將研議全面開放所轄水域

中央社／ 宜蘭縣18日電

宜蘭縣政府今天表示，基於發展觀光，只要符合環境生態、居民生活、漁民生計及遊憩安全等4原則，加上各單位有共識，將研議全面開放所轄水域。

宜蘭縣擁有豐沛湖、河、海資源，相關玩家、團體與業者表示，這對於水域活動推廣具有觀光優勢，但水域遊憩活動屢遭限制，除禁止水域不能戲水，未禁止水域也要申請獲准才能下水，未申請者將依發展觀光條例，遭處新台幣1萬元到5萬元罰鍰。

宜蘭縣內的獨木舟、立槳等遊憩活動蓬勃發展，相關玩家、團體與業者都爭取鬆綁，希望能從「申請制」改為「報備制」。

宜蘭縣政府工商旅遊處指出，有「神秘沙灘」之稱的宜蘭縣南澳沙灘曾在民國107年發生2起遊客落海意外，造成5死，縣府之後下令當地禁止所有遊憩活動；經2年半滾動式檢視後，2年前已解禁部分水域活動。

此外，縣內安農溪水域遊憩資源環境承載量評估與開放規劃，縣府於去年3月委託國立海洋大學辦理，並在去年底進行期末報告書審查，已聚焦並條列河道分區、活動種類、家數、安全措施等進行規範，將再行召開第二次審查會。

工商旅遊處指出，至於冬山河水域部分，去年12月已委託海洋大學辦理水域遊憩活動安全及資源環境承載量評估，主要是針對上游新寮溪與舊寮溪匯流處至五結防潮大閘門間約12公里河道。

其中，包含中游的生態綠舟至親水公園河段、下游的親水公園到五結防潮大閘門河段，後續將重新全面檢視水域環境、資源條件、活動河段及類型、環境及安全、承載量等，做為未來管理的依據。

宜蘭 沙灘 南澳 海洋大學

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