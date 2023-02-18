快訊

今晚抬頭可見！50顆「星鏈」衛星畫過星空畫面曝光

東引空飄氣球殘體鑑識結果出爐！國防部曝內部構造

SOGO率先宣布 20日起不強制入店戴口罩

基隆港東岸旅運中心空中花園 展售青創產品配美麗海景

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆港東岸旅運中心空中花園，展售青創產品配美麗海景。圖／基隆市政府提供
基隆港東岸旅運中心空中花園，展售青創產品配美麗海景。圖／基隆市政府提供

基隆港東3、東4旅運中心頂樓空中花園，今天起到明天從下午1時到晚間8時辦甲板派對市集活動，可享受海景第一排超美海景視野，並有在地青創業者組成22個市集攤位，展售基隆特色青創產品。

活動期間在青創市集攤商消費，即可獲得1張貼紙，集滿3張貼紙即可前往市集服務台兌換限量刮刮卡，有機會獲得switch等大獎。

甲板派對的市集活動是由卡馬走走結合基隆在地青創業者組成22個市集攤位。產發處長林鼎超表示，近年來產業發展處透過專業師資輔導培育出優秀的青創家，其中不乏有小農、漁青、餐飲、智慧科技、寵物食品、生態旅遊、藝術設計、精品工藝、自媒體業者。

這次市集活動以文創手作、甜食小品、工藝美學、農漁特色產品等風格為主，加入設攤的有鹿格創意、喳吧工作室、飾不飾獨創設計工作室、禾雨露製作企業社、食之飴商行、凡人與路-Monazu手工鞋工作室、老長生漢方&雨城基物、帕西酒茄工作室、綠竹園山薯農場等。

喜歡個性工藝精品、飾品、文創經典小物、即時咖啡甜點、養生漢品、微醺酒品、潮布衣及農漁精緻小品的朋友，別錯過2天的活動。

林鼎超歡迎民眾到空中花園走走，在享受海景第一排180度超美視野的同時，也別忘了用行動支持基隆特色青創產品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆港東岸旅運中心空中花園，展售青創產品配美麗海景。圖／基隆市政府提供
基隆港東岸旅運中心空中花園，展售青創產品配美麗海景。圖／基隆市政府提供
基隆港東岸旅運中心空中花園，展售青創產品配美麗海景。圖／基隆市政府提供
基隆港東岸旅運中心空中花園，展售青創產品配美麗海景。圖／基隆市政府提供

青創 基隆港 文創 派對 創業

延伸閱讀

鳥店販賣數十種台灣原生種野生鳥牟利 基隆動保所救出野放山林

消費者碧砂漁港買蟹飄腐敗味？ 基市府：一再不改善斷水斷電

八斗子買帝王蟹卻發臭 攤商遭斷水電和終止契約

台肥改良土方被爆堆置大量廢土 謝國樑率隊查開罰26萬

相關新聞

布農族今年射耳祭改10月辦 各地族人不滿、學者建議更名

「全國布農族射耳祭暨競技運動會」今年由台東縣海端鄉公所主辦，公所日前宣布原傳統4至5月活動，延至10月4日至6日，引發各...

新住民團體拜會 謝國樑：推廣基隆多元文化魅力

國民黨基隆市新住民工作委員會主委趙玉珍，今天率新住民團體拜會市長謝國樑，表達新住民訴求與建議，謝國樑請同為新住民的綜合發...

花蓮農改場推智慧農業 無人機撒播蕎麥增產又省錢省工

花蓮縣玉里鎮蕎麥種植面積達655公頃，高居全國第一，但人工播種相當費時，每公頃就要花將近1個小時。農委會花蓮區農改場協助...

身心障礙者年齡層老化 宜蘭蘭智基金會打造老化園區

宜蘭財團法人蘭智社會福利基金會今早舉行「田心歡喜家園」開工動土典禮，將打造4層樓高、可供60人居住的智能障礙老化家園，耗...

流浪外地30多年 花蓮阿美族大頭目石像回娘家重返榮耀

花蓮縣吉安鄉南昌村娜荳蘭部落一尊高5公尺的Vakway大頭目石像，曾是部落地標，40多年前隨阿美文化村移至東昌村，最近終...

加羅湖入口四季林道 3月2日起封閉修繕

宜蘭縣大同鄉加羅湖入口處的四季林道，去年10月受到連日大雨影響，多處邊坡崩塌，部分路段甚至出現路基流失，但因經費不足只能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦