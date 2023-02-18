基隆港東岸旅運中心空中花園 展售青創產品配美麗海景

基隆港東3、東4旅運中心頂樓空中花園，今天起到明天從下午1時到晚間8時辦甲板派對市集活動，可享受海景第一排超美海景視野，並有在地青創業者組成22個市集攤位，展售基隆特色青創產品。

活動期間在青創市集攤商消費，即可獲得1張貼紙，集滿3張貼紙即可前往市集服務台兌換限量刮刮卡，有機會獲得switch等大獎。

甲板派對的市集活動是由卡馬走走結合基隆在地青創業者組成22個市集攤位。產發處長林鼎超表示，近年來產業發展處透過專業師資輔導培育出優秀的青創家，其中不乏有小農、漁青、餐飲、智慧科技、寵物食品、生態旅遊、藝術設計、精品工藝、自媒體業者。

這次市集活動以文創手作、甜食小品、工藝美學、農漁特色產品等風格為主，加入設攤的有鹿格創意、喳吧工作室、飾不飾獨創設計工作室、禾雨露製作企業社、食之飴商行、凡人與路-Monazu手工鞋工作室、老長生漢方&雨城基物、帕西酒茄工作室、綠竹園山薯農場等。

喜歡個性工藝精品、飾品、文創經典小物、即時咖啡甜點、養生漢品、微醺酒品、潮布衣及農漁精緻小品的朋友，別錯過2天的活動。

林鼎超歡迎民眾到空中花園走走，在享受海景第一排180度超美視野的同時，也別忘了用行動支持基隆特色青創產品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康