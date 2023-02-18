基隆3月1日起亂丟垃圾罰最少2400 Podcast談乾淨家園
基隆市政府推出的廣播節目「基隆Podcast」第三集，主持人余治明邀環保局長馬仲豪，暢談基隆的環保議題，同時分享「乾淨家園」政策宣導，並提醒自3月1日起，提高亂丟垃圾罰則至少2400元，打造「乾淨家園」。
馬仲豪指出，小愛爸爸市長謝國樑日前和里鄰長座談，探討里鄰有關垃圾與環境髒亂問題。其中光華里長提及里內髒亂狀況，他第二天即帶同仁實際到現場，研究科技執法可行性，或先行以環保標語宣導，提醒民眾保持街道潔淨，他和同仁還一起把街道打掃乾淨，強調里鄰如有協助清整的需求，也可洽環保局辦理。
謝國樑日前在市政會議後記者會，說明打造基隆「乾淨家園」的方法與決心，藉「拍攝宣傳短片」、「提高罰鍰基準」及「加強科技執法」三項措施，維護市容整潔，並舉亞洲地區的日本為例，當地環境乾淨整潔，讓人喜愛前往觀光旅遊，可做為學習對象，也喚起大眾對於環境整潔的意識。
馬仲豪指出，環保局若發現民眾有亂丟垃圾情形，將依照廢棄物清理法開罰，基隆市政府自3月1日起，將提高亂丟垃圾罰則，未來民眾亂丟垃圾，至少會開罰2400元以上，提醒民眾能重視並理解，亂丟垃圾會對整體環境造成傷害。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言