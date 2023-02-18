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基隆3月1日起亂丟垃圾罰最少2400 Podcast談乾淨家園

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆3月1日起亂丟垃圾罰最少2400元，Podcast談乾淨家園。圖／基隆市政府提供
基隆3月1日起亂丟垃圾罰最少2400元，Podcast談乾淨家園。圖／基隆市政府提供

基隆市政府推出的廣播節目「基隆Podcast」第三集，主持人余治明邀環保局長馬仲豪，暢談基隆的環保議題，同時分享「乾淨家園」政策宣導，並提醒自3月1日起，提高亂丟垃圾罰則至少2400元，打造「乾淨家園」。

馬仲豪指出，小愛爸爸市長謝國樑日前和里鄰長座談，探討里鄰有關垃圾與環境髒亂問題。其中光華里長提及里內髒亂狀況，他第二天即帶同仁實際到現場，研究科技執法可行性，或先行以環保標語宣導，提醒民眾保持街道潔淨，他和同仁還一起把街道打掃乾淨，強調里鄰如有協助清整的需求，也可洽環保局辦理。

謝國樑日前在市政會議後記者會，說明打造基隆「乾淨家園」的方法與決心，藉「拍攝宣傳短片」、「提高罰鍰基準」及「加強科技執法」三項措施，維護市容整潔，並舉亞洲地區的日本為例，當地環境乾淨整潔，讓人喜愛前往觀光旅遊，可做為學習對象，也喚起大眾對於環境整潔的意識。

馬仲豪指出，環保局若發現民眾有亂丟垃圾情形，將依照廢棄物清理法開罰，基隆市政府自3月1日起，將提高亂丟垃圾罰則，未來民眾亂丟垃圾，至少會開罰2400元以上，提醒民眾能重視並理解，亂丟垃圾會對整體環境造成傷害。

基隆3月1日起亂丟垃圾罰最少2400元，Podcast談乾淨家園。圖／基隆市政府提供
基隆3月1日起亂丟垃圾罰最少2400元，Podcast談乾淨家園。圖／基隆市政府提供

基隆 謝國樑 科技執法 廢棄物

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