疫情解封服務業缺工 宜蘭就業博覽會平均開出3萬元
宜蘭縣政府因應年後轉職潮，今天在宜蘭運動公園體育館舉辦就業博覽會，共47間廠商參與，開出929職缺，現場有將近400人投履歷，媒合率54.7%。適逢疫情解封，服務業開出大量職缺，平均薪水可達3萬元。
縣長林姿妙說，經濟與交通建設是她上任後最重視的施政項目，感謝廠商與民眾踴躍參與，一起拚出宜蘭好薪情。
勞工處表示，每年過年後縣府都會辦理就業博覽會，去年宜蘭縣失業率【失業率】失業率（Unemployment Rate）是指失業者占勞動力的比率。所謂勞動力是指年滿15歲以上可以工作的民間人口，包括就業者及失業者。至於非勞動力是指年滿15歲以上不屬於勞動力的民間人口，包括因求學或準備升學、料理家務、高齡、身心障礙、想工作而未找工作及其他原因等，以致未工作亦未找工作者。約3.7%，與全國水準一致，主要還是為了因應年後轉職潮，5月針對畢業潮也會舉辦，10月還有1場。
勞工處指出，疫情解封後，國內旅宿業大量缺工，宜蘭是觀光大縣，本次有中天溫泉度假飯店、葛瑪蘭之星飯店等計15家徵才，此外，整體服務業都需要人力，929個職缺中大約一半是服務業，以往縣內服務業薪水僅比基本薪資高出少許，本次平均可達3萬元，廚師、主管職更達4萬元。
勞工處統計，本次就業博覽會總共47間廠商參與，10間屬於代收履歷，現場37間；入場386位求職民眾中，大約一半是30歲以下的青年，371位投出履歷，203位錄取，媒合率54.7%。
為鼓勵青年就業與進修，縣府補助宜蘭縣30歲以下青年連續工作6個月1萬元、滿1年加碼1萬2000元，18到40歲在職青年取得甲級證照可領6000元，乙級3000元。本場就業博覽會今天結束，仍有求職意願的民眾可到勞工處網站查看相關職缺，與業者聯繫。
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