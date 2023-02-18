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羅東純精民權路口右轉問題 更改號誌牌位置及紅綠燈

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
縣府交通處與公路總局四工處今早會勘後，交通處下午已派工將號誌燈改為3個燈，預計之後四工處也會將紅綠燈直立桿上的「禁止右轉」號誌牌移動到橫桿上。記者陳敬丰／攝影
縣府交通處與公路總局四工處今早會勘後，交通處下午已派工將號誌燈改為3個燈，預計之後四工處也會將紅綠燈直立桿上的「禁止右轉」號誌牌移動到橫桿上。記者陳敬丰／攝影

羅東鎮純精路民權路交會路口既有右轉燈，又有禁止右轉號誌牌，外地遊客往往無所適從。縣府交通處與第四區養護工程處今會勘，決定調整1塊禁止右轉號誌牌的位置，並將原來直行與右轉綠燈統一改為圓形燈，預計1個月內改善完畢。

羅東鎮地狹人稠，鎮內部分道路窄小，只能做成單行道，羅東鎮公所旁的民權路就是1條開放機車雙向、汽車僅能單向行駛的道路。2月10日縣議員呂惠卿在臉書表示，純精路與民權路口，既設有禁止右轉號誌牌，紅綠燈又有右轉燈，不熟路況的駕駛看得滿臉問號，她已向相關單位反應。

交通處號誌及停車管理科、公路總局第四區養護工程處今早與縣警局會勘，初步提出2點改進辦法：

第1點，目前純精路口共有3面禁止右轉號誌牌，四工處擬將原設置在紅路燈立桿上的號誌牌上移到橫桿，也就是紅綠燈旁，汽車駕駛在看紅綠燈時更容易注意到禁止右轉的牌子。

第2點，目前純精路口紅綠燈是4個燈：紅燈、黃燈、直行綠燈、右轉綠燈，交通處將改為3個燈：紅燈、黃燈、綠燈，原來的直行與右轉綠燈併為1個圓形綠燈，避免用路人誤會；上午會勘完後，交通處下午已派工完成。

呂惠卿今早也到場會勘，強調同時執行這2個方案，能緩解原先「號誌燈、號誌牌不同調」的問題，現場會勘單位也大致認可這樣的措施，若後續還有民眾反映相關問題，再依狀況進行調整。

號誌管理科表示，號誌牌是四工處設置，號誌燈則歸縣府交通處，牽涉到跨部會協商，需要一點時間完成整個改動，預計1個月內施作完畢，希望越快越好。

羅東鎮純精民權路口，右側慢車道原紅綠燈顯示可右轉，但又有禁止汽車右轉的號誌牌。圖／截取呂惠卿臉書
羅東鎮純精民權路口，右側慢車道原紅綠燈顯示可右轉，但又有禁止汽車右轉的號誌牌。圖／截取呂惠卿臉書

紅綠燈 羅東 議員

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