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布農族今年射耳祭改10月辦 各地族人不滿、學者建議更名

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
「全國布農族射耳祭暨競技運動會」今年由台東縣海端鄉公所主辦，公所日前宣布原傳統4至5月活動，延至10月4日至6日，引發各地布農族人不滿、批評。圖為去年活動資料照
「全國布農族射耳祭暨競技運動會」今年由台東縣海端鄉公所主辦，公所日前宣布原傳統4至5月活動，延至10月4日至6日，引發各地布農族人不滿、批評。圖為去年活動資料照

「全國布農族射耳祭暨競技運動會」今年由台東縣海端鄉公所主辦，公所日前宣布原傳統4至5月活動，延至10月4日至6日，引發各地布農族人不滿，批評延期「悖離布農族神聖祭儀」；公所強調考量場館籌備，另雙十連假可促進休閒觀光。學者認為，傳統射耳祭與節氣、狩獵有關，也有信仰和特殊禁忌，若改期或許可更改名稱。

長期研究台灣原住民文化的清華大學音樂系副教授明立國表示，傳統布農族射耳祭訂在4、5月，與節氣、狩獵有關係，這時段是部落農閒、適合狩獵季節，因為秋後是農忙收成，也是動物生育季後，不適合狩獵，另祭儀也有其傳統信仰，公部門若考量行政作業，建議調整活動名稱，避免調整日期後與傳統觀念衝突。

海端鄉公所日前召開20屆「全國布農族射耳祭暨競技運動會」籌備會，會中表示去年918地震後，運動場館標案受影響，傳統在4至5月間辦射耳祭，為擴大舉辦、時間延至10月4日至6日，海端鄉公所近期在臉書發布消息後，引起不少布農族人異議，留言反對。

布農族台東縣議員張全馨嵐表示，曾和信義鄉出席代表聯繫，對方直言「出席者反對延期」，另10月也是信義鄉農忙期，族人們憂心沒空參加，她和其他布農族人討論、多數也不支持延期；另公所臉書許多人也留言「布農族的傳統不能改變」。

海端鄉公所秘書江聰明表示，海端鄉為擴大主辦這次活動，前年底即開始推動場館檢討，並提出改善、興建方案，但918地震影響，很多場館工程受阻、流標，無法在今年5月前完工，籌備工作受延遲。

江聰明說，經多次研議、考量，才提議將時間調整至10月，連結雙十連假、促進地方觀光，召開籌備會時也提議是否更名，但各區代表認為「射耳祭」是布農族特色，名稱不宜更換，至於辦理時間則「尊重主辦單位」，沒想到如今反映這麼大，將持續溝通。

布農族人 射耳祭 信仰 禁忌 原住民

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