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新住民團體拜會 謝國樑：推廣基隆多元文化魅力

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
新住民團體拜會，基隆市長謝國樑：推廣基隆多元文化魅力。記者游明煌／翻攝
新住民團體拜會，基隆市長謝國樑：推廣基隆多元文化魅力。記者游明煌／翻攝

國民黨基隆新住民工作委員會主委趙玉珍，今天率新住民團體拜會市長謝國樑，表達新住民訴求與建議，謝國樑請同為新住民的綜合發展處長林麗蟬提供協助，表示市府會在觀光與文化領域，借重新住民的力量。

謝國樑今天接見新住民團體，新住民與會代表反映，盼市府多運用閒置空間舉辦活動，訊息溝通露出，以及觀光景點能運用「多語導覽」推廣多元文化等。另外，新住民團體也希望能夠製作花車，參與基隆年度文化盛事中元祭遊行活動。

謝國樑表示，新住民姐妹今天拜會過程中，提及活動空間使用、活動訊息溝通與傳達、參與觀光景點公益導覽等項目，甚至期盼參與中元祭花車遊行。

謝國樑說，他會請綜發處長林麗蟬列管並追蹤進度，新住民姊妹把家庭與孩子照顧得非常好，都是中華民國國民，市府將在觀光與文化領域，借重新住民姐妹的力量，推廣基隆多元文化魅力。

新住民團體拜會，基隆市長謝國樑：推廣基隆多元文化魅力。記者游明煌／翻攝
新住民團體拜會，基隆市長謝國樑：推廣基隆多元文化魅力。記者游明煌／翻攝
新住民團體拜會，基隆市長謝國樑：推廣基隆多元文化魅力。記者游明煌／攝影
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新住民 謝國樑 基隆

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