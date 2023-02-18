花蓮農改場推智慧農業 無人機撒播蕎麥增產又省錢省工

花蓮縣玉里鎮蕎麥種植面積達655公頃，高居全國第一，但人工播種相當費時，每公頃就要花將近1個小時。農委會花蓮區農改場協助農友，改採無人機播種，只要10到15分鐘，不僅效率大幅提升，且產量提升逾6成，花蓮農業場盼未來擴大推廣，舒緩農業缺工問題。

花蓮農改場結合玉里鎮在地種植蕎麥農友，嘗試以無人機播種，首批近日收成，原本1公頃產量在1000至1200公斤，採用無人機播種後，提升到1800公斤，讓農民開心喊豐收。

花蓮農改場課長葉育哲說，以往用人工播種，每公頃要1小時，且因蕎麥和水稻輪種，必須等代耕業者將水稻收成、打地後才能播種；採用無人機播種，可在水稻還未收割前就先播種，且更均勻精準，待水稻收割後稻桿切碎覆蓋田區，比較不會長雜草，也可避免種子被鳥類啄食，更省下每公頃6000元的翻耕成本，在農務操作的時間安排上也更有彈性。

玉里雜糧班班長農友「小劍劍」謝銘鍵說，現在農業最大問題就是缺工，且許多都是老農，以往背著肥料桶播種，全身裝備40公斤，播種1個小時相當辛苦，對農民的腰、腿都是負擔，很多老農就是因為職業病，被迫提早退休。如今改採無人機播種，省力又省工，達到雙贏。