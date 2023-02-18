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劉櫂豪協助爭取經費補助 台東體育館優化啟用

中央社／ 台東縣18日電

立法委員劉櫂豪協助向體育署爭取新台幣5400萬元整修台東縣立體育館，今天啟用同時配合舉辦「品學盃校際籃球對抗賽」，選手對優化後的體育館讚不絕口。

劉櫂豪今天參與體育館優化啟用，他致詞表示，台東縣立體育館因年久失修，協助爭取體育署「前瞻建設計畫-充實全民運動環境計畫」補助5400萬元，改善田徑場看台屋頂及體育館的外牆整修、屋頂、室內籃球場更新、窗戶更新、牆面、觀眾席、音響設備等優化改善。

劉櫂豪表示，台東體育場和體育館是他就讀高中時期落成的，是台東重要集會與表演活動場所，因長久使用，需要大幅整修，他向體育署爭取補助，經通力合作，讓鄉親擁有嶄新的體育館和體育場，提供安全舒適的運動空間。

他說，行政院於2017年推出前瞻基礎建設計畫，就是為了協助地方基礎建設，促進地方發展。

台東縣政府配合體育館優化啟用，今天舉辦第2屆「品學盃校際籃球對抗賽」，縣長饒慶鈴表示，期待未來民眾能多利用整修後的運動場館，培養運動習慣，增進自身健康，也感謝體育署補助運動設施修繕費用。

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