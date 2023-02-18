身心障礙者年齡層老化 宜蘭蘭智基金會打造老化園區

宜蘭財團法人蘭智社會福利基金會今早舉行「田心歡喜家園」開工動土典禮，將打造3層樓高、可供60人居住的智能障礙老化家園，耗資1億2000萬元，經費尚有缺口，希望民眾踴躍樂捐。立法院長游錫堃主持典禮，表示見證蘭智對身心障礙者照顧，與有榮焉。

游錫堃出身宜蘭，30多年前就協助蘭智成立蘭陽智能發展中心，今天主持動土典禮，表示蘭智一路走來從智能發展中心到成立基金會，接著打造專屬照顧心智障礙者的老化園區，與有榮焉。

縣長林姿妙感謝蘭智全體人員的用心及努力，長期照顧身心障礙朋友，也期盼社會大眾一起做愛心，縣府會共同努力讓老化家園順利完工，這是宜蘭縣民的光榮。

蘭智由宜蘭地區心智障礙者的家長組成，最初是日間托育中心，82年籌組蘭陽智能發展學苑，95年縣府核准設立基金會，約10年前，感於身心障礙者年齡層老化，籌畫打造專屬智能障礙者的老化家園，經過數年募款與自籌，前年向衛福部申請補助，今年1月30日動工，明年10月完工。

田心歡喜家園預計耗資1億2000萬元左右，目前籌得8000萬元，政府補助4000萬元左右，餘下蘭智自籌，將打造3層樓高的安養中心，可供60人1人1室入住，完工後將再花3000萬元建造休閒室、醫療空間等軟硬體設施。