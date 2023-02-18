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搭基隆市公車、小黃應全程戴口罩 基市府：不戴可拒載

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
搭基隆市公車、小黃應全程戴口罩，基市府：不戴可拒載。圖／基隆市政府提供
搭基隆市公車、小黃應全程戴口罩，基市府：不戴可拒載。圖／基隆市政府提供

中央流行疫情指揮中心【中央流行疫情指揮中心】2020年初新冠肺炎疫情爆發，1月20日衛福部因應疫情變化，報請行政院核准成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，並以三級開設，隨即在1月23日提升為二級開設，2月27日再提升至最高等級一級開設。 指揮中心一級開設的組織架構，包括以「情報、作戰、後勤」三大範疇，下設10個執行分組進行各項防疫作為，並成立專家諮詢小組，邀集專家學者研議醫療及防疫專業技術面建議。另設立研發組，以助防疫科技研發工作與一線防疫作為密切配合，使研發量能擴展至產業界，加速相關產品開發。宣布自2月20日起室內戴口罩解禁，基隆市政府今天表示，考量車內是屬於密閉空間，為避免感染風險，仍請民眾搭乘基隆市公車及計程車時，務必全程佩戴口罩，不配合可拒載。

市府交通處表示，公共運輸、特定運具及場站仍維持全程戴口罩。

室內口罩政策雖然解封，但考量車內是屬於密閉空間，為避免感染風險，仍請民眾搭乘基隆市公車及計程車時務必全程佩戴口罩，以做好防疫措施。

基隆市政府提醒民眾，如果不聽勸導，市公車及計程車駕駛員得拒絕載運，並通知警方到場處理；另乘車時請減少不必要的交談，自主防疫。

基隆市政府會督促公車及計程車業者加強車輛清消作業，駕駛員出車前必須量體溫以及勤洗手，並全程戴好口罩，若身體出現不適症狀，應休息勿出勤。

搭基隆市公車、小黃應全程戴口罩，基市府：不戴可拒載。圖／基隆市政府提供
搭基隆市公車、小黃應全程戴口罩，基市府：不戴可拒載。圖／基隆市政府提供

新冠肺炎 COVID-19

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