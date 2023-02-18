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流浪外地30多年 花蓮阿美族大頭目石像回娘家重返榮耀

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣吉安鄉Vakway大頭目石像曾是許多部落族人情感所繫，重回吉安鄉火車站前，再現風華。記者王燕華／攝影
花蓮縣吉安鄉Vakway大頭目石像曾是許多部落族人情感所繫，重回吉安鄉火車站前，再現風華。記者王燕華／攝影

花蓮縣吉安鄉南昌村娜荳蘭部落一尊高5公尺的Vakway大頭目石像，曾是部落地標，40多年前隨阿美文化村移至東昌村，最近終於「回娘家」，落腳吉安火車站前，鄉公所重新整理、上漆，22日集結老中青三代，以歌聲和舞蹈迎接大頭目回家再現榮耀。

娜荳蘭部落青年Pudar表示，Vakway大頭目石像當年是為拍電影雕刻而成，原本安置在南昌村的阿美文化村，民國77年12月間阿美文化村發生大火燒毀，僅剩周圍欄柵門框及這尊阿美族人「祖先」大塑像。因原村地主要收回，78年5月間大頭目石像被移至吉安鄉仁里村南濱砂石場附近重置。

阿美文化村董事長林國貴的夫人許月圓被稱為阿美族皇后，她回憶，阿美文化村於民國44年左右由阿美族仕紳許木碇與林春瑛於宜昌村荳蘭部落內成立，之後10年間先後遷移到田埔車站和忠烈祠附近空地，民國51年5月移至吉安火車站對面空地，是台灣第一個民族文化觀光勝地。

鄉公所表示，阿美文化村陳列阿美族原始住屋、服飾、日用器皿、漁獵工具等文物，最吸睛的就是長寬3公尺、高5公尺、重達10公噸的Vakway大頭目石像，也有阿美族文化表演節目。

Pudar說，小時候他就在石像上面爬過，因為石像就在吉安火車站旁，外地族人搭火車回家，一看到高聳的石像，就知道「回到家了」。

吉安鄉長游淑貞重視原住民文化發展與傳承，積極爭取讓大頭目石像重回南昌村，經徵詢部落頭目、耆老等意見，獲得林國貴割愛轉贈，鄉公所近日迎回，矗立在吉安火車站前，遵循傳統迎著祖靈來的面觀日出最佳方位，朝東而立，並依照原貌整理、上漆，讓石像煥然一新。

22日上午10時將舉辦風華安座儀式，邀請許月圓與過去的老中青三代舞者，以舞蹈和歌聲迎接Vakway大頭目回到家鄉。

花蓮縣吉安鄉Vakway大頭目石像曾是許多部落族人情感所繫，重回吉安鄉火車站前，再現風華。記者王燕華／攝影
花蓮縣吉安鄉Vakway大頭目石像曾是許多部落族人情感所繫，重回吉安鄉火車站前，再現風華。記者王燕華／攝影

吉安 阿美族 火車站

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