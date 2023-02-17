基隆騎樓不平長者難走 議長童子瑋爭取忠一路等第一期改善
基隆市國門廣場周邊鄰近基隆廟口，是觀光客、居民的重要通道，早年的都市計畫沒有妥善處理，騎樓高低不平整，長者通行不易。基隆市議長童子瑋爭取第一期改善工程，範圍有忠一路、忠二路與仁二路等路段，市府已向營建署爭取1600萬元改善經費。
今天上午基隆市府委託建築師事務所邀仁愛區里長、市議員前往忠二路上實際勘查，根據建築師莊鎮陽表示，騎樓整平計畫共分4期，主要在仁愛區與信義區，第1期範圍有忠一路、忠二路與仁二路，總共經費約1千6百萬元，騎樓住戶完全不用負擔。
莊鎮陽指出，目前第1期範圍內共有50處的高低落差，最高約為60公分，另外約有3成的住戶表達願意修整騎樓，至於其他住戶建築師會繼續協調，如果工程進行時，有住戶願意修整，只要在經費許可下，仍可向建築師表達意願。
童子瑋表示，國門廣場周邊鄰近基隆廟口，都是觀光客、居民的重要通道，這些範圍在早年的都市計畫沒有妥善處理，所以騎樓高低不平整，老人家行走不便，連推嬰兒車都不順利。
童子瑋要推動友善的步行城市，第1期的工程就從仁愛區開始，希望住戶、鄰長與里長能共同推動，只要同意的民眾數越高，就越能趕緊進行工程，讓基隆越早變成友善的步行城市。
民眾常反映「媽媽年紀大了膝蓋不好，走在騎樓都要上下好多高低落差」、「想走平路，又要走上馬路與車爭道，看了真的好心疼」等。
議長說，基隆市府都發處爭取到營建署經費，要讓基隆市區的騎樓平整，還給民眾行的空間，目前已完成住戶意願調查，預計在今年8月動工，希望藉由這次的工程，讓基隆變成以人為本的步行城市。
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