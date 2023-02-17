快訊

陳宗彥遭爆喝花酒、涉貪…檢察官想查辦卻沒下文 法務部說話了

關山親水公園整建 台東首座綠建築無建照擬拆

中央社／ 台東縣17日電

27年前興建的台東知名關山鎮親水公園將整建，而園內的遊客中心雖為台東首座綠建築，但因未取得建照，且裡面嚴重損壞漏水，維修困難，鎮公所傾向拆除。

民國85年，台東縣關山鎮爭取環保署補助新台幣2億3400萬元，興建國內首座利用空污基金設立的環保親水公園，占地29公頃，開園後，以全國第1條專用環鎮自行車道，成為縱谷地區重要遊憩景點，曾1年內吸引超過百萬遊客入園。

不過，當時因關山鎮公所未申請變更土地使用地目，以至於多半是農牧用地，裡面的地上物和建築未取得建照，導致無法申請中央經費補助和整修。

台東縣政府於109年底協助關山鎮公所變更地目和取得開發許可。甫上任的關山鎮長彭成豐要讓親水公園風華再現，將分成3階段整建，其中為台東第1間綠建築的遊客中心將傾向拆除。

彭成豐今天接受媒體聯訪指出，這間綠建築在當年很前衛，是台東首棟綠建築，但因上面的植物根系已穿透入屋內，漏水嚴重，雖然可取得建照整修，但衡量損壞狀況嚴重，傾向整棟拆除，不過還是會聽取諸多意見，再做最後決定。

彭成豐說，關山親水公園完工至今已27年，是國內最早親水公園，他參選前就承諾要讓公園風華再現，當選後改造燈光照明，讓公園成為關山夜間遊憩活動區，近期將拆除大門，呈現更開放風貌。

他說，親水公園未來目標是成為探索、親近、共融式公園，相關戲水環境今年提案、明年執行，另體驗設施今年度將陸續完工，景觀、動線也都將逐步改善。

關山親水公園目前擴建總面積已達34公頃，位於東部海岸山脈及中央山脈的縱谷位置間，公園與關山鎮著名的環鎮自行車道結合，也是全台首條觀光休閒專用自行車道。

綠建築 台東 自行車

延伸閱讀

全台首座綠建築無建照 改造關山親水公園時規畫拆除

台東關山義消獲捐贈 企業再加碼照亮救援路

3民代爭取5300萬元 潭子旱溪西路堤頂自行車道明年底完工

最熱門打卡地標！收集闔家出遊首選「南橫三星」 超幸運下山才飄雨（上）

相關新聞

細說中橫交通變遷人文故事 太管處發表新書「立霧注」

太魯閣國家公園管理處出版新書「立霧注」，以立霧溪流域交通變遷為主軸，訪查在地人物，串連起昔日不同族群在太魯閣地區生活的足...

南部區域治理平台3月啟動 台東縣府：好的方向會支持

高雄市長陳其邁今表示，南部區域治理平台3月會重新啟動，整合嘉義以南縣市包括台東縣共同關心的議題，緊密合作解決。台東縣政府...

台南綠質疑朱立倫敢跟反黑條款？ 藍：建議訂陽光法案

台南市議會國民黨團昨開記者會，質疑民進黨主席賴清德「排黑玩假的」，民進黨團今也開記者會反批國民黨「無嘴說自己」，反黑是全...

加羅湖入口四季林道修繕封閉 4月再開

宜蘭縣大同鄉加羅湖入口處的四季林道，去年10月受到連日大雨影響，多處邊坡崩塌，部分路段甚至出現路基流失的狀況，林務局羅東...

全台首座綠建築無建照 改造關山親水公園時規畫拆除

台東縣關山鎮親水公園是國內最早親水公園，園內金字塔造型遊客中心，也是最早綠概念建築，建物老舊但無建照，無法申請經費大規模...

基隆市公車3月起全面支援R66、R86 不調整動線及班次

基隆客運去年12月無預警宣布停駛R路線公車，基隆市政府緊急租用遊覽車因應，交通處今天表示，經協調R66及R86路線自3月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦