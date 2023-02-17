關山親水公園整建 台東首座綠建築無建照擬拆

27年前興建的台東知名關山鎮親水公園將整建，而園內的遊客中心雖為台東首座綠建築，但因未取得建照，且裡面嚴重損壞漏水，維修困難，鎮公所傾向拆除。

民國85年，台東縣關山鎮爭取環保署補助新台幣2億3400萬元，興建國內首座利用空污基金設立的環保親水公園，占地29公頃，開園後，以全國第1條專用環鎮自行車道，成為縱谷地區重要遊憩景點，曾1年內吸引超過百萬遊客入園。

不過，當時因關山鎮公所未申請變更土地使用地目，以至於多半是農牧用地，裡面的地上物和建築未取得建照，導致無法申請中央經費補助和整修。

台東縣政府於109年底協助關山鎮公所變更地目和取得開發許可。甫上任的關山鎮長彭成豐要讓親水公園風華再現，將分成3階段整建，其中為台東第1間綠建築的遊客中心將傾向拆除。

彭成豐今天接受媒體聯訪指出，這間綠建築在當年很前衛，是台東首棟綠建築，但因上面的植物根系已穿透入屋內，漏水嚴重，雖然可取得建照整修，但衡量損壞狀況嚴重，傾向整棟拆除，不過還是會聽取諸多意見，再做最後決定。

彭成豐說，關山親水公園完工至今已27年，是國內最早親水公園，他參選前就承諾要讓公園風華再現，當選後改造燈光照明，讓公園成為關山夜間遊憩活動區，近期將拆除大門，呈現更開放風貌。

他說，親水公園未來目標是成為探索、親近、共融式公園，相關戲水環境今年提案、明年執行，另體驗設施今年度將陸續完工，景觀、動線也都將逐步改善。

關山親水公園目前擴建總面積已達34公頃，位於東部海岸山脈及中央山脈的縱谷位置間，公園與關山鎮著名的環鎮自行車道結合，也是全台首條觀光休閒專用自行車道。