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細說中橫交通變遷人文故事 太管處發表新書「立霧注」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
「立霧注」作者李瑞宗（右）與林阿好（左）都出席新書發表會，笑談山居點滴。記者王燕華／攝影
「立霧注」作者李瑞宗（右）與林阿好（左）都出席新書發表會，笑談山居點滴。記者王燕華／攝影

太魯閣國家公園管理處出版新書「立霧注」，以立霧溪流域交通變遷為主軸，訪查在地人物，串連起昔日不同族群在太魯閣地區生活的足跡，今天發表會上，曾在山區穿梭30多年的前處長游登良、林阿好、周美華等人，分享山居歲月點滴，盼新書為太魯閣豐富的人文圖像再填補一塊拼圖。

「立霧注」由太管處委請鑽研太魯閣國家公園古道及中橫公路多年的學者李瑞宗，針對日據時期以來太魯閣地區交通變遷的人文歷史進行調查，將訪查結果集結成冊。全書共17章結，從一個又一個的歷史、人物故事，呈現太魯閣百年來與交通道路相關的精彩過往。

80多歲的林阿好與兒子基隆市榮民服務處副處長李復鄉一同出席。林阿好的父親是中橫公路的築路工，才14歲的她則負責洗衣、煮飯等雜務，是當時第一批參與中橫工作的女孩，後來也隨丈夫李樂定居洛韶，在中橫工作生活長達16年。

她回憶，當年從太魯閣走到大禹嶺要1個星期，走到腳都腫起來。上山經過寧安橋附近，遇到築路的父親林石，互相叮嚀注意安全，沒想到後來父親被2000多斤的落石擊中喪命，是中橫公路第一位殉難的民工，因當時山區消息不通暢，她直到1個多月才看到報紙得知父親死訊，因為山路危險，她無法獨自下山奔喪，成為心中的遺憾，一直等到農曆過年放假，眾人一同下山，她才能返家祭拜父親。

另一位周美華，是唯一仍住洛韶的原住民、榮民二代，出生在中橫公路開通的年紀，她的公公是道工，爸爸是西寶農場的場工，都是當時中橫開發的縮影。對於新書出版，周美華非常興奮，期待「這不是結束，而是一個開始」。

太管處長楊金臻說，中橫公路開通已逾一甲子，新書出版，感謝前處長徐國士、游登良、作者李瑞宗教授，以及管理處人員和在地耆老的共同努力，期待透過鮮活的文字及珍貴的老照片，帶領大家探尋太魯閣人、事、地、物的遷移。

太魯閣國家公園管理處今天發表委託學者李瑞宗訪查撰寫的新書「立霧注」。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處今天發表委託學者李瑞宗訪查撰寫的新書「立霧注」。圖／太管處提供
太管處長楊金臻盼「立霧注」出版為太魯閣文史紀錄補遺。記者王燕華／攝影
太管處長楊金臻盼「立霧注」出版為太魯閣文史紀錄補遺。記者王燕華／攝影
太魯閣國家公園管理處今天新書「立霧注」，作者李瑞宗現場簽書。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處今天新書「立霧注」，作者李瑞宗現場簽書。圖／太管處提供

中橫公路 太魯閣國家公園 榮民

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