民進黨台東偏鄉推法律諮詢 民眾最困擾土地問題
民進黨台東縣黨部深耕鄉鎮，將免費的法律諮詢服務延伸到偏鄉，今天首次前往成功鎮，民眾關心的問題以土地居多。
民進黨台東縣黨部主委、台東縣議員簡維國今天告訴媒體，前任主委劉櫂豪自2020年開始委託羅文昱律師，在台東縣黨部提供免費法律諮詢服務，近年來為民眾解決許多法律問題，深受民眾好評。
簡維國說，去年他接任主委後，認為台東縣幅員遼闊，許多民眾無法到台東市區的黨部來諮詢，於是決定將服務觸及台東縣各角落，今天首次到成功鎮舉辦免費法律諮詢，之後開始每月固定提供下鄉法律諮詢服務，希望藉此方式，讓行動不便或弱勢家庭等無法長途到市區的民眾，解決有關生活上的法律問題。
簡維國表示，今天諮詢的民眾相當踴躍，以土地問題最多。
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