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太管處集結耆老回憶 庶民視角建構中橫築路點滴

中央社／ 花蓮縣17日電

中橫公路通車逾60年，太魯閣國家公園管理處委託學者調查交通變遷的人文歷史，找到當年參與築路過程的住民們，從庶民角度拼湊中橫開拓的點滴，出版「立霧注」一書。

太管處委請專研中橫開拓史及太魯閣古道多年學者李瑞宗，針對日治時期、中橫闢築與開通時期、國家公園發展時期太魯閣地區交通變遷的人文歷史進行調查，研究成果出版為「立霧注」，今天舉辦新書發表會。

李瑞宗致詞說，一路從合歡山拜訪沿途居民，居民是生活在這塊土地的人，最年長的80多歲林阿好從年幼就參與築路過程，周美華、楊龍則是從出生、成長到結婚，人生半百都在中橫線上，由他們口中的故事，建構中橫發展。

林阿好年幼時正好碰上中橫築路過程，父親是築路工人，當年14歲的林阿好是當時第一批參與中橫工作的女孩，同批只有2名女生，主要協助洗衣、煮飯工作。

林阿好分享，從山下到打工的大禹嶺地區要步行7天，第一次上山時途中遇到正在工作的父親，父女倆互相叮嚀要注意安全，沒想到相隔2個多月後在山上得知父親遭大石壓死消息，是中橫公路首名殉難的民工。

林阿好說，因山上訊息不流通，得知父親過世已經是1個多月後的事，考量下山路途遙遠且危險，沒辦法獨自回程，只能忍著淚水，等到春節跟著大家下山後才回家祭拜父親。

林阿好後來嫁給築路工人李樂，在中橫公路洛韶地區定居，種植水蜜桃及務農，當年鄰居都是道工，碰到落石坍方要趕工修路，林阿好就會幫忙照顧鄰居的孩子，住在中橫公路約有16年時間，回憶起當年雖然辛苦，但生活很愉快。

太管處長楊金臻致詞指出，新書能夠順利出版，首要感謝首任處長徐國士、前處長游登良及太管處員工及在地耆老協助，他們對於太魯閣及中橫公路都各有著極為深刻的情感及生命記憶，帶領大家深入認識昔日中橫線上生活的景象。

中橫公路 太魯閣國家公園

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