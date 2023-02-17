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加羅湖入口四季林道修繕封閉 4月再開
宜蘭縣大同鄉加羅湖入口處的四季林道，去年10月受到連日大雨影響，多處邊坡崩塌，部分路段甚至出現路基流失的狀況，林務局羅東林區管理處今年3月2日起將封閉林道修繕，預計31日完成作業後再開。
加羅湖是宜蘭著名山湖，海拔約2200公尺，周圍20多座湖泊散布在中央山脈稜線上，合稱加羅湖群，被稱為「散落的珍珠」。四季部落附近的四季林道是步行通往加羅湖的入口之一，單程長9.2公里，是最多遊客選擇的登山路徑。
羅東林管處表示，去年10月15日過後連日豪雨，不僅造成台7線坍塌，四季林道也受到嚴重影響，當時接近年底，經費不足，只能暫時性補強。今年初經費到位後，羅東林管處盡速安排修繕，目前四季林道前2公里邊坡坍塌、路面坑洞的情況嚴重，1.7公里處路基流失，更只能供1人或1輛機車通行。
羅東林管處指出，近年國旅型態轉變，遊客湧入山林，四季林道成為通往加羅湖熱門路線，使用人數連年攀升，為了維持遊客與山地聚落居民的安全，必須暫時封閉林道維護。
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