快訊

房貸補貼看得到吃不到？ 北市這條路貸款屋主最有機會

經典賽／為他鼓掌！張育成炸裂兩分砲 展現大聯盟砲瓦

衛福部宣示明年不調漲健保費率 薛瑞元：朝這方向努力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加羅湖入口四季林道修繕封閉 4月再開

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
去年底連日豪雨，四季林道多處邊坡坍塌、路面坑洞，從3月2日到31日，羅東林管處封閉道路進行修繕。圖／羅東林管處提供
去年底連日豪雨，四季林道多處邊坡坍塌、路面坑洞，從3月2日到31日，羅東林管處封閉道路進行修繕。圖／羅東林管處提供

宜蘭縣大同鄉加羅湖入口處的四季林道，去年10月受到連日大雨影響，多處邊坡崩塌，部分路段甚至出現路基流失的狀況，林務局羅東林區管理處今年3月2日起將封閉林道修繕，預計31日完成作業後再開。

加羅湖是宜蘭著名山湖，海拔約2200公尺，周圍20多座湖泊散布在中央山脈稜線上，合稱加羅湖群，被稱為「散落的珍珠」。四季部落附近的四季林道是步行通往加羅湖的入口之一，單程長9.2公里，是最多遊客選擇的登山路徑。

羅東林管處表示，去年10月15日過後連日豪雨，不僅造成台7線坍塌，四季林道也受到嚴重影響，當時接近年底，經費不足，只能暫時性補強。今年初經費到位後，羅東林管處盡速安排修繕，目前四季林道前2公里邊坡坍塌、路面坑洞的情況嚴重，1.7公里處路基流失，更只能供1人或1輛機車通行。

羅東林管處指出，近年國旅型態轉變，遊客湧入山林，四季林道成為通往加羅湖熱門路線，使用人數連年攀升，為了維持遊客與山地聚落居民的安全，必須暫時封閉林道維護。

四季林道1.7K處路基流失，只能供1人或1輛機車通過。圖／羅東林管處提供
四季林道1.7K處路基流失，只能供1人或1輛機車通過。圖／羅東林管處提供

羅東 宜蘭

延伸閱讀

國旅價格嚇人！過年「4晚逼近10萬」 全場傻眼：南部1年房租

新竹縣首次用焚化爐底渣蓋路 竹4線鄉道全面重鋪

日本旅遊CP值大勝國旅 網曝主因：台灣這點貴到不合理

雲林146線鄉道刨除鋪面3次仍塌陷 挖出1物揭元兇是台電

相關新聞

自來水破管！基隆5區無預警停水、降壓 計影響6萬戶

自來水基隆八堵抽水站送新山給水廠1200mm原水管，在尚仁國小附近破管漏水，水公司緊急搶修，今天凌晨5點半到上午11時，...

台南綠質疑朱立倫敢跟反黑條款？ 藍：建議訂陽光法案

台南市議會國民黨團昨開記者會，質疑民進黨主席賴清德「排黑玩假的」，民進黨團今也開記者會反批國民黨「無嘴說自己」，反黑是全...

加羅湖入口四季林道修繕封閉 4月再開

宜蘭縣大同鄉加羅湖入口處的四季林道，去年10月受到連日大雨影響，多處邊坡崩塌，部分路段甚至出現路基流失的狀況，林務局羅東...

全台首座綠建築無建照 改造關山親水公園時規畫拆除

台東縣關山鎮親水公園是國內最早親水公園，園內金字塔造型遊客中心，也是最早綠概念建築，建物老舊但無建照，無法申請經費大規模...

基隆市公車3月起全面支援R66、R86 不調整動線及班次

基隆客運去年12月無預警宣布停駛R路線公車，基隆市政府緊急租用遊覽車因應，交通處今天表示，經協調R66及R86路線自3月...

台東交觀處長徵才難產！ 7人應徵無人錄取

台東縣政府一級主管幾乎已到定位，眾所注目採公開徵才的交通及觀光發展處長一職，本月6日截止，經面試後，7應徵者全數不符資格...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦