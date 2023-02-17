台南綠質疑朱立倫敢跟反黑條款？ 藍：建議訂陽光法案

台南市議會國民黨團昨開記者會，質疑民進黨主席賴清德「排黑玩假的」，民進黨團今也開記者會反批國民黨「無嘴說自己」，反黑是全民共識，「國民黨主席朱立倫敢跟上反黑條款嗎？」建議朱帶領國民黨跟進民進黨的排黑條款，正視社會要求。對此，國民黨團書記長蔡育輝說，希望立法院通過「陽光法案」，適用於各政黨，而非只針對個人。

民進黨團總召郭鴻儀指出，在野黨害怕民進黨展現決心與魄力，才用「無病伸吟」打壓民進黨改革氣勢，過去賴清德擔任台南市長時，就以雷厲風行、高道德標準著稱，國民黨擔憂民進黨改革成功，只好在路上唱衰。

民進黨團幹事長蔡筱薇表示，民進黨以高於法律、與黨規定的標準，通過黨公職排黑提案，凡曾參與犯罪組織者、性侵害犯罪或兒少性交易者，或曾犯檢肅流氓條例、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例等，只要經起訴就不能擔任黨職或競選公職。國民黨近日回頭擁抱黑金的苗栗縣長鍾東錦，對比賴清德大刀闊斧處理民進黨內情況，排黑標準立刻高下立判。

民進黨團發言人李宗翰表示，包含炒股案的立委傅崐萁、涉貪的宜蘭縣長林姿妙，國民黨的朱立倫主席為了2024總統大選，迄今仍未給予相關處分，難道國民黨沒改革魄力?

蔡育輝回應，國民黨團是希望立法院立法相關的陽光法案，要求政黨中央、地方幹部不要去經營、關說政府各項工程，全國有一致性，適用於各政黨，而非只針對個人。