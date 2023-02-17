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全台首座綠建築無建照 改造關山親水公園時規畫拆除

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
關山親水公園遊客中心，被稱為全台首座綠概念建築。記者卜敏正／攝影
關山親水公園遊客中心，被稱為全台首座綠概念建築。記者卜敏正／攝影

台東縣關山鎮親水公園是國內最早親水公園，園內金字塔造型遊客中心，也是最早綠概念建築，建物老舊但無建照，無法申請經費大規模整建，鎮長彭成豐與縣府多次場勘後，決定連同公園大門一併拆除，讓親水公園成為24小時開放公園。

彭成豐表示，關山親水公園完工至今已28年，是國內最早親水公園，他參選前就承諾要讓公園風華再現，當選後改造公園燈光照明，讓公園成為關山夜間遊憩活動區，近期將拆除大門，讓公園呈現更開放風貌。

他說，台東擁有好山好水，公園規畫朝減量設計，不需要的設施計畫拆除，首先檢討的是遊客中心，雖然它是全台最早綠建築，但老舊設施、漏水嚴重都急需改善，卻無法向縣府、中央申請經費，若最終無適用改善方案只能拆除。

彭成豐說，親水公園未來目標是探索、親近、共融式公園，相關戲水環境今年提案、明年執行，另體驗設施今年度將陸續完工，景觀、動線也都將逐步改善。

「讓公園成為大家的公園、真好！」住公園附近張姓鎮民認為，把大門拆除、讓更多人能自由進出遊憩，成為每個人的生活綠地是正確做法，遊客中心建物要拆除有點可惜，應仔細評估，另也要加強親水環境安全維護。

關山親水公園總面積達34公頃，位於東部海岸山脈及中央山脈的縱谷位置間，公園與關山鎮著名的環鎮自行車道結合，當年也是全台首座、最有名氣的休閒自行車道。

關山親水公園大門未來將拆除。記者卜敏正／攝影
關山親水公園大門未來將拆除。記者卜敏正／攝影
關山親水公園內遊客中心，被稱為全台首座綠概念建築，但當年未取得建照。記者卜敏正／攝影
關山親水公園內遊客中心，被稱為全台首座綠概念建築，但當年未取得建照。記者卜敏正／攝影
關山親水公園內遊客中心，被稱為全台首座綠概念建築。記者卜敏正／攝影
關山親水公園內遊客中心，被稱為全台首座綠概念建築。記者卜敏正／攝影

綠建築 自行車 台東

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