聽新聞
test
0:00 / 0:00
全台首座綠建築無建照 改造關山親水公園時規畫拆除
台東縣關山鎮親水公園是國內最早親水公園，園內金字塔造型遊客中心，也是最早綠概念建築，建物老舊但無建照，無法申請經費大規模整建，鎮長彭成豐與縣府多次場勘後，決定連同公園大門一併拆除，讓親水公園成為24小時開放公園。
彭成豐表示，關山親水公園完工至今已28年，是國內最早親水公園，他參選前就承諾要讓公園風華再現，當選後改造公園燈光照明，讓公園成為關山夜間遊憩活動區，近期將拆除大門，讓公園呈現更開放風貌。
他說，台東擁有好山好水，公園規畫朝減量設計，不需要的設施計畫拆除，首先檢討的是遊客中心，雖然它是全台最早綠建築，但老舊設施、漏水嚴重都急需改善，卻無法向縣府、中央申請經費，若最終無適用改善方案只能拆除。
彭成豐說，親水公園未來目標是探索、親近、共融式公園，相關戲水環境今年提案、明年執行，另體驗設施今年度將陸續完工，景觀、動線也都將逐步改善。
「讓公園成為大家的公園、真好！」住公園附近張姓鎮民認為，把大門拆除、讓更多人能自由進出遊憩，成為每個人的生活綠地是正確做法，遊客中心建物要拆除有點可惜，應仔細評估，另也要加強親水環境安全維護。
關山親水公園總面積達34公頃，位於東部海岸山脈及中央山脈的縱谷位置間，公園與關山鎮著名的環鎮自行車道結合，當年也是全台首座、最有名氣的休閒自行車道。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言