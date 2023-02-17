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基隆市公車3月起全面支援R66、R86 不調整動線及班次
基隆客運去年12月無預警宣布停駛R路線公車，基隆市政府緊急租用遊覽車因應，交通處今天表示，經協調R66及R86路線自3月1日起全面由公車處支援，不調整行駛動線、不減少班次，小幅調整部分班次發車時刻。
基隆客運因疫情及駕駛員流失影響，去年12月無預警宣布停駛R66（海科館－七堵車站），以及裁減R82（國家新城－七堵車站）與R86（幸福華城-七堵車站）多數班次，嚴重影響民眾通行權益。
因基隆市公車處駕駛人力短缺，市府緊急租用遊覽車支援，且採取免費搭乘，不影響民眾搭乘權益，因仍有民眾及學生搭乘需求，民眾希望能讓路線繼續行駛下去，不要造成民眾不便。
基隆市政府為使R字頭路線永續經營，公車處駕駛人力已於2月完成進用程序，經協調R66及R86路線自3月1日起全面由公車處支援，相關乘車資訊後續將由公車處公告，提醒民眾出門前要多加留意。
交通處說，因公車處需採購車輛支援R82路線公車，預計最快4月下旬前接手。至公車處全面接駛的這段期間，除監督基隆客運持續提供服務外，基隆市政府仍以遊覽車支援部分班次。整體服務不會中斷，請民眾放心。
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