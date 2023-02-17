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台東交觀處長徵才難產！ 7人應徵無人錄取

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府一級主管幾乎已到定位，眾所注目採公開徵才的交通及觀光發展處長一職，本月6日截止，經面試後，7應徵者全數不符資格，無人錄取。記者尤聰光／攝影
台東縣政府一級主管幾乎已到定位，眾所注目採公開徵才的交通及觀光發展處長一職，本月6日截止，經面試後，7應徵者全數不符資格，無人錄取。記者尤聰光／攝影

台東縣政府一級主管幾乎已到定位，眾所注目採公開徵才的交通及觀光發展處長一職，本月6日截止，經面試後，7應徵者全數不符資格。縣府人事處表示，不再對外徵才，參議繼續代理。

人事處指出，應徵交觀處長的7人經過縣長、副縣長及秘書長面試後，均不符資格，交觀處長一職現階段仍由參議江慧卿繼續代理，不再對外徵才，未來是否有適合人選，還是由縣長決定。

去年12月25日縣府交觀處長對外公開徵才，本月6日截止，共計有7人應徵，應徵者有民間企業主管、退休公職人員，也有觀光行銷背景的公關人才，每個應徵者學經歷豐富，但結果無人錄取。

交觀處可說掌管台東縣所有觀光及交通事務發展，尤其是每年國際熱氣球和國際衝浪活動，更是備受矚目，可以說是縣府相當重要的大局處之一，因此，處長一職也受到外界關注。

此次縣府對外徵才，就是希望對台東觀光事務懷抱熱誠的有志者加入團隊，能夠帶來新的不同思維及策略，更能改變提升現有觀光與交通的新局，為台東觀光及交通發展更上一層。

台東 面試 熱氣球

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