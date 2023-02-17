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宜蘭縣第1屆優良公寓大廈評選 冠軍將獲5萬元獎金
宜蘭縣政府去年舉辦第1屆優良公寓大廈評選活動，今年3月初開始將陸續實地走訪通過書面評選的社區，包括8長青組社區與9新秀組社區，4月頒獎，各組冠軍可以得到50000元獎金，今天舉辦記者會說明。
縣長林姿妙說，有評比有競爭，希望藉此活動讓縣內社區品質越來越好，共同維護公益與社區，拚出宜蘭好生活。
縣府表示，為鼓勵防疫期間用心經營的公寓大廈，去年舉辦評選，發函全縣登記在冊687社區，依使用執照年度，100年以前為長青組、101年以後為新秀組，讓較老舊的社區不至於吃虧；12月30日報名截止，總共17間社區通過1階段書面評選，參加3月的2階段實地訪查評選。
評選委員會依管理組織運作、管理維護與品質提升、社區營造及節能減碳3大項目評比，各組取前3名，各頒發50000、25000、15000元獎金，另取優選3名頒發10000元。縣府同步舉辦最佳社區獎網路票選，參加社區可將最自豪的特色拍成4到6張照片與100自文字說明，讓民眾在建設處FB粉專票選出人氣王，頒發獎座。
新科建設處長潘亮宇說，縣府第1次舉辦這個活動，還在學習摸索中，加上民眾不清楚方向，可能擔心是考評缺點，甚至因公安問題遭到罰款，報名社區數有限；今天舉辦記者會增加曝光度，也希望本屆辦理成功讓民眾看到參與評選的效益，未參加的社區見賢思齊，以後讓更多社區參與進來。
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