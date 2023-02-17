快訊

非斷層活動造成！北市規模3.1地震主因大屯火山 氣象局：不會噴發

夏玉順昔日爭議多 護林瑞陽譙張庭「蜘蛛精想吃唐僧肉！」

因失語症息影！布魯斯威利家人宣布他罹患「額顳葉失智症」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東發生大海嘯？氣象站：別慌，是層積雲

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
最近天氣多變，台東外海今在太陽露臉時，海平面上出現一道長長的雲，遠看就像是一道巨大的海嘯迎面而來，民眾看了直呼「有點恐怖」。台東氣象站解釋這是「層積雲」。圖／讀者提供
最近天氣多變，台東外海今在太陽露臉時，海平面上出現一道長長的雲，遠看就像是一道巨大的海嘯迎面而來，民眾看了直呼「有點恐怖」。台東氣象站解釋這是「層積雲」。圖／讀者提供

最近天氣多變，台東外海今在太陽露臉時，海平面上出現一道長長的雲，遠看就像是一道巨大的海嘯迎面而來，民眾看了直呼「有點恐怖」。台東氣象站解釋這是「層積雲」。

台東氣象站主任黃嘉美說，就是高壓回流期間，因風向轉為較為偏東風，與海陸風環流的作用下，伴隨底層仍較多水氣存在的影響，而造成容易在海岸不遠處有帶狀的層積雲。

從台東市海濱公園往外海看，一道白雲就橫亙在海平面之上，頂端就有如切過的線條一樣，長達數十公里，和高空上的雲明顯被分割出來，遠遠的看就有點像是巨大的海嘯迎面而來。

「看起來有點恐怖，好像有災變要發生的感覺。」張姓遊客說，電影常出現這樣的景象，很嚇人。另也有民眾說，像是一道海上城牆，不過，和海水搭配起來真的很漂亮。

台東 海嘯

延伸閱讀

四接東移滅港？ 資深引水人黃玉輝：只有海嘯能夠做得到

史上規模前五大地震…日311排第4 智利這場9.5強震是地震+海嘯+火山爆發

土耳其強震／大地震前夕「天有異相」影片瘋傳 大量鳥兒空中亂飛停同棵樹上

港去年GDP跌3.5% 外匯基金賠2000億海嘯來最慘

相關新聞

自來水破管！基隆5區無預警停水、降壓 計影響6萬戶

自來水基隆八堵抽水站送新山給水廠1200mm原水管，在尚仁國小附近破管漏水，水公司緊急搶修，今天凌晨5點半到上午11時，...

夜釣怕迷路？豐濱石梯坪礁岩 遭塗螢光箭頭

花蓮縣豐濱鄉石梯坪風景區近日被人發現，岸際礁岩遭塗上26個螢光漆箭頭，嚴重破壞環境。交通部東管處花蓮管理站昨派人力手工磨...

台東發生大海嘯？氣象站：別慌，是層積雲

最近天氣多變，台東外海今在太陽露臉時，海平面上出現一道長長的雲，遠看就像是一道巨大的海嘯迎面而來，民眾看了直呼「有點恐怖...

台東縣民服務中心 便民度升級

台東縣民服務中心肩負縣府221項民眾申請案，運作18年，內部空間及軟體系統不敷需求，去年投入1千萬元執行修繕，也改善軟體...

撿拾福壽螺 林姿妙下田除害

入春農民插秧播種，福壽螺肆虐大啃秧苗。宜蘭縣政府消滅福壽螺總動員，以每公斤8元收購螺體，鼓勵民眾；此外，今年推出新政策，...

林姿妙「撩落去」下田撿福壽螺 鼓勵民眾除害撿螺領錢

入春農民插秧播種，福壽螺肆虐大啃秧苗。宜蘭縣政府消滅福壽螺總動員，以每公斤8元收購螺體，鼓勵民眾踴躍配合撿拾；此外，今年只要農會與學校合作推動食農教育課程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦