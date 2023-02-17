台東發生大海嘯？氣象站：別慌，是層積雲

最近天氣多變，台東外海今在太陽露臉時，海平面上出現一道長長的雲，遠看就像是一道巨大的海嘯迎面而來，民眾看了直呼「有點恐怖」。台東氣象站解釋這是「層積雲」。

台東氣象站主任黃嘉美說，就是高壓回流期間，因風向轉為較為偏東風，與海陸風環流的作用下，伴隨底層仍較多水氣存在的影響，而造成容易在海岸不遠處有帶狀的層積雲。

從台東市海濱公園往外海看，一道白雲就橫亙在海平面之上，頂端就有如切過的線條一樣，長達數十公里，和高空上的雲明顯被分割出來，遠遠的看就有點像是巨大的海嘯迎面而來。

「看起來有點恐怖，好像有災變要發生的感覺。」張姓遊客說，電影常出現這樣的景象，很嚇人。另也有民眾說，像是一道海上城牆，不過，和海水搭配起來真的很漂亮。