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自來水破管！基隆5區無預警停水、降壓　共計影響6萬戶

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自來水破管！基隆5區無預警停水、降壓 計影響6萬戶

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
自來水基隆八堵抽水站送新山給水廠1200mm原水管，在尚仁國小附近破管漏水，水公司緊急搶修。圖／自來水公司一區處提供
自來水基隆八堵抽水站送新山給水廠1200mm原水管，在尚仁國小附近破管漏水，水公司緊急搶修。圖／自來水公司一區處提供

自來水基隆八堵抽水站送新山給水廠1200mm原水管，在尚仁國小附近破管漏水，水公司緊急搶修，今天凌晨5點半到上午11時，仁愛、信義、中正、中山及安樂5個區停水1萬9880戶，另水壓降低4萬多戶。

基隆市政府發言人余治明表示，自來水公司今天因八堵抽水站原水管破裂搶修，無預警宣布停水增調廠商漏夜搶修，基隆市政府已督促自來水公司應備妥水車隨時馳援，將持續關注民眾家戶是否都已完成復水。

本次停水區域為中山區、安樂區、信義區、仁愛區及中正區，範圍相當廣闊，基隆市政府呼籲，民眾若今日中午11點後若尚未恢復正常供水，可即時撥打1910回報水公司處理。

自來水公司表示，台水一區處轄管的八堵抽水站送新山給水廠1200mm原水管，在尚仁國小附近發現破管漏水，經排空鋼管中原水後檢查發現鋼管銲道破裂，立即進行修復作業，已張貼停水公告，並調派3輛水車待命，並運用通訊軟體LINE在里長、議員群組代為宣達及說明處置情況。

一區處表示，受影響停水區域為基隆市仁愛區、信義區、中正區、中山區及安樂區等區域，停水戶數1萬9880戶；水壓降低戶數有：4萬98戶。為因應基隆地區供水需求，已調度暖暖場、安樂場及六堵場增加出水，盡量縮減停水範圍。

台水公司請民眾節約用水，於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。同時在復水階段避免大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。恢復供水後若市民仍無水可用，可通知自來水公司立即處理或電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910。

停水 基隆 漏水

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