快訊

最新全球塞車排名出爐！倫敦最塞 台灣第一是「這縣市」

整理包／房貸補貼來了！ 有房者看過來 輕鬆看懂怎麼申請、有誰符合資格

星級評論／誰殺了大明星？劉文正之死給大家上的一課

人行秒數太短…基隆2國小生困風雨走廊 議長會勘立改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
交通號誌燈人行秒數太短，基隆信義、仁愛兩國小學生困風雨走廊，議長童子瑋今天會勘改善。記者游明煌／翻攝
交通號誌燈人行秒數太短，基隆信義、仁愛兩國小學生困風雨走廊，議長童子瑋今天會勘改善。記者游明煌／翻攝

基隆市仁愛、信義國小學童放學後，要行經信義國小地下停車場外行人穿越道，但因交通號誌燈人行秒數太短，學童常塞在走廊上無法動彈。議長童子瑋今會勘，交通處決議上下學時間，人行秒距由50秒增加為55秒，增加通行的時間。

仁愛、信義國小的學童放學後，要行經信義國小地下停車場外斑馬線，因受限交通號誌燈秒數，讓學童塞在走廊上無法動彈，連其他路過民眾也無法順利行走。

「根本沒車出來，讓學童塞在風雨走廊」、「能不能減少紅綠燈秒數，不要讓學童塞在走廊」，童子瑋最近頻接獲家長抱怨。今天下午童子瑋邀交通處長王圳宏、教育處、警察局交通隊與校方人員會勘。

童子瑋指出，兩校校舍與周邊環境整建工程是仁愛區的大事，大部分居民與學生家長都持正向樂見其成態度，但街區涉及2千多名學童出入安全，上下學時間人車流量極大，交通動線與號誌要更人性化。

童子瑋說，友善的步行環境也是生活教育的一環，交通建設務必以「人」的思考優先於車。會勘中感謝交通處積極作為，立即決議上下學時間人行秒距由50秒增加為55秒。

目前信義國小仁二路137巷側門的出入安全，也固定由臨近的延平街派出所員警，在早上7至8點與下午4點至5點警力疏導支援，狀況已見改善。

會勘中也討論仁二路右側的停車格清除，增加路幅，改為上下學時間的家長臨時接送區，與信義國小停車場出口增設反光鏡的提議，提升兩校學童出入行安全。

交通號誌燈人行秒數太短，基隆信義、仁愛兩國小學生困風雨走廊，議長童子瑋今天會勘改善。記者游明煌／翻攝
交通號誌燈人行秒數太短，基隆信義、仁愛兩國小學生困風雨走廊，議長童子瑋今天會勘改善。記者游明煌／翻攝
交通號誌燈人行秒數太短，基隆信義、仁愛兩國小學生困風雨走廊，議長童子瑋今天會勘改善。記者游明煌／翻攝
交通號誌燈人行秒數太短，基隆信義、仁愛兩國小學生困風雨走廊，議長童子瑋今天會勘改善。記者游明煌／翻攝
交通號誌燈人行秒數太短，基隆信義、仁愛兩國小學生困風雨走廊，議長童子瑋今天會勘改善。記者游明煌／翻攝
交通號誌燈人行秒數太短，基隆信義、仁愛兩國小學生困風雨走廊，議長童子瑋今天會勘改善。記者游明煌／翻攝

童子瑋 停車場 基隆 小學

延伸閱讀

林右昌蹲地揭敗選因…童子瑋：家人受傷了 我們蹲下聆聽問題

基隆市議會團拜 議長童子瑋：沒有任一黨派有優勢

基隆地下道整修1年出紕漏 童子瑋：嚴肅看待、大刀闊斧整治

童子瑋籲改善轉運站周邊人行環境 騎樓適度整平

相關新聞

林姿妙「撩落去」下田撿福壽螺 鼓勵民眾除害撿螺領錢

入春農民插秧播種，福壽螺肆虐大啃秧苗。宜蘭縣政府消滅福壽螺總動員，以每公斤8元收購螺體，鼓勵民眾踴躍配合撿拾；此外，今年只要農會與學校合作推動食農教育課程...

基隆四接公投惹爭議？中央和地方在吵什麼

基隆協和火力發電廠規劃改建，預定將新建第四座天然氣接收站（四接），但必須在海域「填海造陸」引發地方反彈，並發起護海公投，這段劇情是不是有種似曾相識的感覺？

影／批基市染疫津貼「大縮水」 民進黨：應發17萬人變5千人

基隆市政府今天宣布，將針對確診的低收及低收入戶，發放每人1萬元「染疫關懷津貼」。民進黨議會黨團議員批評市長謝國樑，選前看...

影／基隆宣布發「染疫關懷津貼」 低收及中低收每人1萬

基隆市政府今天宣布，將針對109年1月到111年12月期間，有確診 紀錄的低收及低收入戶，考量是經濟弱勢，染疫對工作及生...

台東縣民服務中心優化服務升級 24小時智能櫃取件

服務18年的台東縣民服務中心優化服務再升級，縣府今啟用，不僅中心內部空間更寬敞舒適，更提供24小時智能櫃取件服務，方便民...

青農呂昆翰無土栽培水耕蔬菜 金山農會慶農民節表揚

金山青農呂昆翰利用陽明山純淨水源，打造金山地區「汲鮮」水耕蔬菜農場，利用台中區農業改良場開發的動態浮根式栽培技術水耕栽種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦