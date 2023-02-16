人行秒數太短…基隆2國小生困風雨走廊 議長會勘立改善
基隆市仁愛、信義國小學童放學後，要行經信義國小地下停車場外行人穿越道，但因交通號誌燈人行秒數太短，學童常塞在走廊上無法動彈。議長童子瑋今會勘，交通處決議上下學時間，人行秒距由50秒增加為55秒，增加通行的時間。
仁愛、信義國小的學童放學後，要行經信義國小地下停車場外斑馬線，因受限交通號誌燈秒數，讓學童塞在走廊上無法動彈，連其他路過民眾也無法順利行走。
「根本沒車出來，讓學童塞在風雨走廊」、「能不能減少紅綠燈秒數，不要讓學童塞在走廊」，童子瑋最近頻接獲家長抱怨。今天下午童子瑋邀交通處長王圳宏、教育處、警察局交通隊與校方人員會勘。
童子瑋指出，兩校校舍與周邊環境整建工程是仁愛區的大事，大部分居民與學生家長都持正向樂見其成態度，但街區涉及2千多名學童出入安全，上下學時間人車流量極大，交通動線與號誌要更人性化。
童子瑋說，友善的步行環境也是生活教育的一環，交通建設務必以「人」的思考優先於車。會勘中感謝交通處積極作為，立即決議上下學時間人行秒距由50秒增加為55秒。
目前信義國小仁二路137巷側門的出入安全，也固定由臨近的延平街派出所員警，在早上7至8點與下午4點至5點警力疏導支援，狀況已見改善。
會勘中也討論仁二路右側的停車格清除，增加路幅，改為上下學時間的家長臨時接送區，與信義國小停車場出口增設反光鏡的提議，提升兩校學童出入行安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言