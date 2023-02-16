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玉里警巡邏山區道路巧遇百步蛇 細心引導守護過馬路

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里警分局員警巡邏時在路上巧遇百步蛇，擔心牠遭路殺，細心引導過馬路。圖／玉里警分局提供
花蓮玉里警分局員警巡邏時在路上巧遇百步蛇，擔心牠遭路殺，細心引導過馬路。圖／玉里警分局提供

花蓮玉里警分局員警昨晚巡邏經過富里鄉永豐山區道路，發現有東西疑似在路面遊走，下車察看，發現是被部落族人視為「守護神」的百步蛇，擔心遭到路殺，或嚇到過路民眾造成交通員警，員警撿拾樹枝，膽大心細將牠導引到安全處所，幫助百步蛇回到山林。

玉里警分局永豐派出所所長鍾日順、警員埕偉銘昨晚執行巡邏勤務，駕駛巡邏車行經台23線11公里處，發現車子遠光燈照射的路面上，有東西正在遊走，發現是二級保育類動物百步蛇。

玉里警分局表示，百步蛇在部落族群中有珍貴的地位，也有「祖靈化身」的傳說，擔心牠若待在路面，恐怕遭到路殺；此外，百步蛇具有毒性，也擔心民眾路過突然發現，受到驚嚇閃躲，可能引發交通事故，於是由埕偉銘協助交通管制，鍾日順撿拾一旁樹枝，小心引導，讓百步蛇回到山林。

玉里警分局長林俊廷說，根據林務局資料，蛇類通常不會主動攻擊，提醒若民眾在野外遇到，請保持冷靜及適當距離緩緩避開，並撥打1999通報動保處專人協助。他也讚美永豐派出所長鍾日順和埕偉銘，執勤時在路上巧遇百步蛇，為避免路殺及來往車輛受到驚勤時嚇，積極上前協助，堪稱同仁之榜樣。

花蓮玉里警分局員警巡邏時在路上巧遇百步蛇，擔心牠遭路殺，細心引導過馬路。圖／玉里警分局提供
花蓮玉里警分局員警巡邏時在路上巧遇百步蛇，擔心牠遭路殺，細心引導過馬路。圖／玉里警分局提供

百步蛇 樹枝 花蓮

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