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宜蘭市長陳美玲接見赴美高峰會師生 獎勵分享交流成果

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
學生分享赴美參加高峰會的心得。圖／市公所提供
學生分享赴美參加高峰會的心得。圖／市公所提供

宜蘭市公所與姊妹市促進會合作，遴派宜蘭高中8位學生2位老師、慧燈中學4位學生1位老師，代表宜蘭市於今年1月赴美國佛羅里達州龐帕諾沙灘高中參加學生高峰會。市長陳美玲今天接見回國的訪問團師生，頒發獎勵金慰勉代表團辛勞，並分享交流成果。

美國佛州龐帕諾沙灘高中辦理的2023國際高峰會(International Summit 2023)於1月19日至1月28日舉行，來自北美、南美、亞洲、歐洲、非洲的各校參與者學習不同的語言及體驗多樣文化，學生除了展演介紹母國在地文化及景點外，也要能融入美國接待家庭體驗生活。

為了藉由雙邊文化加強互動交流，此行宜蘭學生表演《丟丟銅仔》民謠、介紹龜山島、展示傳統斗笠等，並與接待家庭一起參與划獨木舟、打排球等運動，留下美好回憶。

宜蘭姊妹市促進會於2019年成立，在會長李建成及所有幹部努力下，積極與市公所合作幫助宜蘭走出去，不管是疫情期間捐贈姊妹市防疫物資、邀請駐台使節前來宜蘭交流、協助辦理各類國際教育藝文活動都有不錯成績。

陳美玲表示，跨國城市間的教育文化交流難能可貴，此次學生高峰會之旅，對於學生自我成長及拓展宜蘭能見度而言，都是一次大豐收，未來會持續和宜蘭姊妹市促進會合作創造更多機會，讓莘莘學子能走向世界，提升國際視野，為宜蘭市締結更多國際友誼。

宜蘭市長陳美玲頒給獎勵金，慰勉赴美參加學生高峰會代表團的辛勞。圖／市公所提供
宜蘭市長陳美玲頒給獎勵金，慰勉赴美參加學生高峰會代表團的辛勞。圖／市公所提供
宜蘭市長陳美玲今天接見回國的訪問團師生，頒發獎勵金慰勉代表團辛勞，並分享交流成果。圖／市公所提供
宜蘭市長陳美玲今天接見回國的訪問團師生，頒發獎勵金慰勉代表團辛勞，並分享交流成果。圖／市公所提供

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