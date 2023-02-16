花蓮石梯坪風景區礁岩遭塗螢光箭頭 東管處派員清除
花蓮縣豐濱鄉石梯坪風景區近日被人發現，岸際礁岩遭塗上26個螢光漆，嚴重破壞環境。東管處今天派出人力以手工磨除，東管處表示，「發展觀光條例」對破壞自然生態訂有罰則，呼籲民眾不要以身試法，共同維護美好環境。
石梯坪位於豐濱鄉石梯灣的南側尾端，屬於海岸階地，海蝕地形十分發達，壺穴景觀更堪稱全台第一，是適合觀察潮間帶生態、潛水和磯釣的知名景點。
近日有在地民眾發現，步道通往海岸的礁岩上，被人漆上一個又一個箭頭，讓用心維護當地海岸生態的部落志工相當氣憤，痛罵太缺德。
交通部東部海岸國家風景區花蓮管理站主任李枝花說，該地點非常偏僻，只有當地人、釣客才知道，因油漆的箭頭是螢光漆，夜間會反光，經查訪當地民眾及清潔人員，推測可能是夜釣者怕迷路所為。
她說，經清查被漆上約26處螢光箭頭，因為前幾天東北季風吹起，擔心清潔人員在岸際清除會有危險，待今天天氣轉好，才展開清除工作，清除人員是採最不損壞礁岩、不汙染水域的方式，以磨石機逐一輕輕清除表層，昨已清完。
她說，依據發展觀光條例第62條，損壞觀光地區或風景特定區之名勝、自然資源或觀光設施者，可處行為人50萬元以下罰鍰，並責令回復原狀或償還修復費用。其無法回復原狀者，可再處500萬元以下罰鍰，罰則相當重，呼籲民眾不要為了自己的便利，破壞生態，「你的方式會造成大家的不便」。
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