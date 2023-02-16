綠色旅遊 花蓮媒合5休閒農業區與旅宿業

中央社／ 花蓮縣16日電

媒合在地特色休閒農業區與旅宿業，花蓮縣政府舉辦合作平台交流會，鼓勵休閒農業區夥伴以永續為主軸，藉由特色農產、農遊等多元角度共創商機，朝綠色旅遊方向前進。

花蓮縣政府農業處13日辦理「體驗活動金質獎成果展暨旅宿業合作平台交流會」後， 14、15日帶領旅行社及旅宿業者前往壽豐、馬太鞍、舞鶴、東豐、羅山等5個休閒農業區實地踩線，希望在原本已具特色的基礎上，尋求多元市場。

花蓮縣政府今天發布新聞資訊表示，為休閒農業找尋多元發展一直是縣府努力的目標，近年更以「慢．精品．花蓮」為施政主軸，發展成花蓮品牌。鼓勵休閒農業區業者朝綠色旅遊方向前進，將永續理念融入於土地、農作物、農遊體驗，透過實踐行為推動永續理念。

參與媒合踩線的旅宿業者包含榮獲「GTS 綠色旅行標章」樂亞旅行社及原森旅行社，推廣溯源餐廳運動的台灣農業跨領域發展協會、東陽國際旅行社等均表達樂觀與積極的合作意願，研商異業合作的可能模式。

觀光旅行業者表示，花蓮5大休閒農業區永續經營的理念符合現在綠色旅遊趨勢，具備潛力成為特色的熱門行程；花蓮旅遊路線，未來將搭配這次踩線的休區景點，集結悠閒、文化、生態讓原本遊程更豐富。

台灣農業跨領域發展協會表示，目前與立川漁場合作，未來可複製到休區的業者，藉由此次媒合踩線期盼將優質好農遊體驗透過各式平台與通路，推展給全世界的遊客，讓花蓮縣的觀光經濟再加值。

農業處長陳淑雯說明，此次共於花蓮縣5個休閒農業區辦理5場次交流會，預計引入旅宿業、綠色餐廳等資源加入，透過帶領媒合企業進行休區路線實地踩點體驗，串聯出不一樣的體驗行程與合作契機，也為花蓮縣農業發展找到更多生機與商機。

花蓮 旅行社 餐廳

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