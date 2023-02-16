林姿妙「撩落去」下田撿福壽螺 鼓勵民眾除害撿螺領錢

入春農民插秧播種，福壽螺肆虐大啃秧苗。宜蘭縣政府消滅福壽螺總動員，以每公斤8元收購螺體，鼓勵民眾踴躍配合撿拾；此外，今年只要農會與學校合作推動食農教育課程，參與推動的班級及農會，都能加碼獲得500元獎勵金。

冬山鄉農會今天率先響應，與順安國小舉辦撿拾福壽螺食農教育，也是獎勵計畫的第一站。縣長林姿妙身體力行，與農會總幹事黃志耀、學童等人一起下田撿拾福壽螺。

林姿妙表示，宜蘭只有一期稻作，福壽螺是危害水稻的關鍵有害生物，如何防治並降低福壽螺啃食侵害，是縣府努力的方向，縣府除了透過「春耕撿拾福壽螺」計畫以每公斤8元收購螺體，並補貼縣內產銷班使用友善環境植物保護資材，降低福壽螺族群量，減少化學農藥使用量。

縣政府農業處表示，除了延續每公斤8元收購，今年更進一步鼓勵農會與學校合作推動食農教育課程，參與的班級及農會都可以獲得500元獎勵金，金額雖不多，但期盼拋磚引玉吸引更多人響應，未來縣政府會透過多面向推廣，讓各場域或田區都能變成食農教育的特色場域。