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林姿妙「撩落去」下田撿福壽螺 鼓勵民眾除害撿螺領錢

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙今天與學童一起下田撿拾福壽螺，縣府鼓勵民眾動手除害，撿起來的螺體能換取收購費用。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙今天與學童一起下田撿拾福壽螺，縣府鼓勵民眾動手除害，撿起來的螺體能換取收購費用。記者戴永華／攝影

入春農民插秧播種，福壽螺肆虐大啃秧苗。宜蘭縣政府消滅福壽螺總動員，以每公斤8元收購螺體，鼓勵民眾踴躍配合撿拾；此外，今年只要農會與學校合作推動食農教育課程，參與推動的班級及農會，都能加碼獲得500元獎勵金。

冬山鄉農會今天率先響應，與順安國小舉辦撿拾福壽螺食農教育，也是獎勵計畫的第一站。縣長林姿妙身體力行，與農會總幹事黃志耀、學童等人一起下田撿拾福壽螺。

林姿妙表示，宜蘭只有一期稻作，福壽螺是危害水稻的關鍵有害生物，如何防治並降低福壽螺啃食侵害，是縣府努力的方向，縣府除了透過「春耕撿拾福壽螺」計畫以每公斤8元收購螺體，並補貼縣內產銷班使用友善環境植物保護資材，降低福壽螺族群量，減少化學農藥使用量。

縣政府農業處表示，除了延續每公斤8元收購，今年更進一步鼓勵農會與學校合作推動食農教育課程，參與的班級及農會都可以獲得500元獎勵金，金額雖不多，但期盼拋磚引玉吸引更多人響應，未來縣政府會透過多面向推廣，讓各場域或田區都能變成食農教育的特色場域。

即日起至3月31日，周一及周四上午8時至12時，把撿拾的福壽螺送至宜蘭市農會振興倉庫、礁溪鄉農會供銷部、壯圍鄉農會古亭辦事處、員山鄉農會推廣股、冬山鄉農會推廣股、五結鄉農會糧肥供應中心(肥料倉庫)、三星地區農會大隱辦事處，即可換取每公斤8元費用，預計總收購4萬1千公斤，至於有意參加食農教育課程的學校也可洽詢農會。

宜蘭縣政府與農會合辦食農教育，鼓勵學生動手除害撿拾福壽螺，農會與學校班級都可以獲得獎勵金。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府與農會合辦食農教育，鼓勵學生動手除害撿拾福壽螺，農會與學校班級都可以獲得獎勵金。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府鼓勵民眾撿拾福壽螺，把螺體就近送到農會，可以獲得每公斤8元收購費用。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府鼓勵民眾撿拾福壽螺，把螺體就近送到農會，可以獲得每公斤8元收購費用。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙等人今天下田撿拾福壽螺，鼓勵民眾動手除害，撿起來的螺體能換取收購費用。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙等人今天下田撿拾福壽螺，鼓勵民眾動手除害，撿起來的螺體能換取收購費用。記者戴永華／攝影

農會 食農教育 宜蘭 林姿妙

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