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石梯坪礁岩竟被塗漆25個螢光箭頭 人工逐一清刷

中央社／ 花蓮縣16日電

花蓮豐濱石梯坪岸際礁岩上，日前發現被人用螢光漆畫上25個箭頭，破壞自然環境與景觀，讓維護海洋環境的部落族人痛斥「離譜」，東管處呼籲民眾自愛，今天天氣好轉派遣人力逐一清刷。

豐濱鄉港口部落海洋巡守隊志工陳杰敏接受中央社記者訪問表示，4天前看到礁岩被塗漆覺得太過分，仔細看畫的箭頭是螢光漆，一共有25個箭頭，推測是釣客夜間用來指引、怕迷路而畫的。

陳杰敏說，部落組成海洋巡守隊承接海洋保護署計畫，因石梯坪海域擁有多樣化的生態跟海洋自然資源，也是觀察潮間帶與潛水的絕佳場所，尤其近年復育硨磲貝有成，若用一般去除螢光漆的清潔液清除，恐怕影響海洋生態。

部落族人因此與主管機關東部海岸國家風景區管理處商討後，由於礁岩主要是石灰質構成，只能採用人工逐一磨除、清洗；也已通報轄區派出所、海巡人員，希望揪出凶手。

東管處花蓮管理站主任李枝花說明，附近有設置監視器，但被塗鴉處入口小徑雜木林擋住，檢視影像沒有結果，也派人到現場拍攝，但入夜後岸際漆黑一片，確實有些困難，會持續追查，抓到行為人會向他求償。

李枝花說，前兩天東北季風強，人員在礁岩岸際清除有安全疑慮，今天天氣好轉，上午已展開清除工作。

李枝花表示，根據發展觀光條例第62條規定，損壞風景特定區自然資源或觀光設施者，主管機關可依法處行為人新台幣50萬元以下罰鍰，並要求恢復原狀、賠償修復費用，若損壞不可復原，則可再罰500萬元以下罰鍰，呼籲民眾勿蓄意破壞自然生態資源，罰責相當重。

花蓮 巡守

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