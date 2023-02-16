批基市染疫津貼「大縮水」 民進黨：應發17萬人變5千人

基隆市政府今天宣布，將針對確診的低收及低收入戶，發放每人1萬元「染疫關懷津貼」。民進黨議會黨團議員批評市長謝國樑，選前看板「染疫發1萬」沒有條件限制，「應發給17萬染疫基隆人，如今只變5千人」，認為大縮水。市府說，是隨政府政策調整。

基隆市政府今天宣布，將針對109年1月到111年12月期間，有確診紀錄的低收及低收入戶，考量是經濟弱勢，染疫對工作及生活造成不小的影響，決定發放每人1萬元「染疫關懷津貼」。市府評估，如果以五成染疫估算，約4到5千人可提出申請。市府爭取最快7月能在議會追加減預算中通過，可開始受理民眾申請。

黨團總召鄭文婷說，市政府今天的宣布做對一件事情，針對謝市長在選舉時開出發染疫慰問金發1萬元的主張，但只做對1%，選前謝國樑提出確診每人發1萬元、死亡30萬元，當時中央政府確診死亡每人發10萬元，謝還批中央沒有同理心。

「只要是確診者都說要發放，現在縮水只有發低收和中低收入，差太多了」，鄭文婷表示，當初謝市長的看板寫得清清楚楚，勞動人口、家庭經濟支柱是優先發放首批對象。

市議員陳宜表示，根據統計資料，基隆染疫人數有17萬5423人，死亡有337人，依市長選前提出政見，可領1萬元應有17萬7543人，今天變成只有低收及中低入共9千多人中的染疫者可領，差距太大，市長應說到做到。

議員張顥瀚表示，市府提出的方案和市長選前政見落差太大。議員張之豪也說，政見要落實，是做人的基本原則。議員張秉鈞質疑，發的對象從17萬人大縮水變成5千人，謝市長對得起政治良心嗎？

議員施偉政表示，受疫情影響、失業、倒閉商家等的家庭經濟支柱，當初受到謝國樑的政見吸引獲得政治紅利要兌現。議員吳驊咖以台灣俚語「講是一畚箕，做無一湯匙」形容市長。

針對質疑，市府發言人余治明說，中央政府的防疫政策，在整個防疫的過程中，有相當明顯的變化，從一開始「清零的政策，與病毒共存，最後走到全民免疫」，因應「國家防疫政策的轉變」，致使後續政策也跟著調整。

余治明表示，市府依據議會提案決議，轉為「針對本市低收與中低收入戶」辦理染疫確診者關懷津貼發放作業，預計在今年年中追加預算提出，希望議會能支持通過，給予弱勢民眾關懷。