快訊

好消息！文化成年禮加發至21歲 90萬人可獲1200元

侯友宜是否參選 關鍵在三場選戰與誰能下架民進黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆宣布發「染疫關懷津貼」 低收及中低收每人1萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今天召開「染疫關懷津貼」記者會，市府社會處長楊玉欣說，低收及中低收染疫每人1萬元。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天召開「染疫關懷津貼」記者會，市府社會處長楊玉欣說，低收及中低收染疫每人1萬元。記者游明煌／攝影

基隆市政府今天宣布，將針對109年1月到111年12月期間，有確診 紀錄的低收及低收入戶，考量是經濟弱勢，染疫對工作及生活造成不小的影響，決定發放每人1萬元「染疫關懷津貼」。市府評估，如果以五成染疫估算，約4到5千人可提出申請。

市政府今天召開「染疫關懷津貼」說明記者會，市府社會處長楊玉欣說，目前基隆市低收及低收入戶共約9千多人，由於這些人如果染疫對工作及生活造成不小的影響，上一屆議會提案通過，要求特別針對家中是經濟支助及弱勢的朋友提供關懷。

楊玉欣表示，市府決定設籍基隆市的低收及低收入戶民眾，只要有染疫正式證明，只要提出申請，每人核發放染疫關懷津貼1萬元，

核發津貼染疫區間自109年1月1日到111年12月31日止，領取資格為染疫區間的低收、中低收入戶，且衛政查有確診紀錄，符合資格者每人1萬元。申請人至戶籍所在地區公所填寫申請表、檢附確診者郵局存摺影本，向里幹事/里長提出申請後，經公所複審後核發，申請期限至今年12月15日止。

媒體詢問選前市長謝國樑掛出大大的看板「染疫每人發1萬元」的政見，如今只針對低收及中低收，民眾可能感覺有落差，恐受到質疑。

市府發言人余治明說，因為國家政策突然的改變，從原本的要清零到全民染疫，現在只能針對有需要關懷的低收及中低收予以幫助。

楊玉欣解釋，最重要的是中央的政策不斷調整，地方隨著中央政策進行滾動式調整，但不論如何調整，低收及中低收都是需要大家來呵護和協助，希望朝野、府會能攜手，一步一腳印打造基隆成為最有愛的城市，照顧低收及中低收經濟弱勢的民眾，大家應該有共識，這是市府首要關心的核心政策。

基隆市政府今天召開「染疫關懷津貼」記者會，市府社會處長楊玉欣說，低收及中低收染疫每人1萬元。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天召開「染疫關懷津貼」記者會，市府社會處長楊玉欣說，低收及中低收染疫每人1萬元。記者游明煌／攝影

基隆 低收入戶 確診

延伸閱讀

民進黨議員追謝國樑兌現染疫1萬慰問金 市府：虛心接受

整頓基隆市容拆違規廣告物 謝國樑擬短中期策略推動

郭侯怎麼配？謝國樑：團結都不一定勝選何況四分五裂

如再恢復陸客來台觀光 謝國樑：可讓兩岸緊張局勢下降

相關新聞

綠要求謝國樑兌現染疫慰問金 市府：虛心接受

民進黨基隆市議會黨團昨天要求市長謝國樑兌現選舉曾提出「染疫發1萬元」政見，不要成芭樂票。市府表示，會虛心接受。事實上，國...

基隆宣布發「染疫關懷津貼」 低收及中低收每人1萬

基隆市政府今天宣布，將針對109年1月到111年12月期間，有確診 紀錄的低收及低收入戶，考量是經濟弱勢，染疫對工作及生...

台東縣民服務中心優化服務升級 24小時智能櫃取件

服務18年的台東縣民服務中心優化服務再升級，縣府今啟用，不僅中心內部空間更寬敞舒適，更提供24小時智能櫃取件服務，方便民...

青農呂昆翰無土栽培水耕蔬菜 金山農會慶農民節表揚

金山青農呂昆翰利用陽明山純淨水源，打造金山地區「汲鮮」水耕蔬菜農場，利用台中區農業改良場開發的動態浮根式栽培技術水耕栽種...

鳥店販賣數十種台灣原生種野生鳥牟利 基隆動保所救出野放山林

基隆市有一家鳥店捕捉數十種台灣原生種野生鳥類販賣牟利，愛鳥人士發現原屬於大自然棲息的鳥被關在籠內販售，心生不忍向1999...

基隆市支持代理教師全年聘期改革 盼教育部經費挹注

基隆市政府昨晚表示，為保障代理教師權益，目前代理教師兼任行政職務或函報全時任務者，皆為完整聘期。市府並每年投入近4800...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦