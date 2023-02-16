基隆宣布發「染疫關懷津貼」 低收及中低收每人1萬

基隆市政府今天宣布，將針對109年1月到111年12月期間，有確診 紀錄的低收及低收入戶，考量是經濟弱勢，染疫對工作及生活造成不小的影響，決定發放每人1萬元「染疫關懷津貼」。市府評估，如果以五成染疫估算，約4到5千人可提出申請。

市政府今天召開「染疫關懷津貼」說明記者會，市府社會處長楊玉欣說，目前基隆市低收及低收入戶共約9千多人，由於這些人如果染疫對工作及生活造成不小的影響，上一屆議會提案通過，要求特別針對家中是經濟支助及弱勢的朋友提供關懷。

楊玉欣表示，市府決定設籍基隆市的低收及低收入戶民眾，只要有染疫正式證明，只要提出申請，每人核發放染疫關懷津貼1萬元，

核發津貼染疫區間自109年1月1日到111年12月31日止，領取資格為染疫區間的低收、中低收入戶，且衛政查有確診紀錄，符合資格者每人1萬元。申請人至戶籍所在地區公所填寫申請表、檢附確診者郵局存摺影本，向里幹事/里長提出申請後，經公所複審後核發，申請期限至今年12月15日止。

媒體詢問選前市長謝國樑掛出大大的看板「染疫每人發1萬元」的政見，如今只針對低收及中低收，民眾可能感覺有落差，恐受到質疑。

市府發言人余治明說，因為國家政策突然的改變，從原本的要清零到全民染疫，現在只能針對有需要關懷的低收及中低收予以幫助。