快訊

獨／劉文正詐死？三線索直指他還活著真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東縣民服務中心優化服務升級 24小時智能櫃取件

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣民服務中心提供24小時智能櫃取件服務，方便民眾隨時取件、不受公務上班時間限制。記者尤聰光／攝影
台東縣民服務中心提供24小時智能櫃取件服務，方便民眾隨時取件、不受公務上班時間限制。記者尤聰光／攝影

服務18年的台東縣民服務中心優化服務再升級，縣府今啟用，不僅中心內部空間更寬敞舒適，更提供24小時智能櫃取件服務，方便民眾隨時取件、不受公務上班時間限制。民眾很有感的說「真的不用趕時間了」。

縣府國際及計畫發展處長曹劍秋說，縣民服務中心肩負縣府221項民眾申請案件服務，但歷經18年的時間，內部空間及軟體系統已不符需求，去年運用花東基金及縣府預算約1千萬元，將中心內部修繕及軟體設備改善。

今天縣府辦理啟用儀式，縣長饒慶鈴到場體驗感受，她直呼「溫馨又便民」。饒慶鈴說，連續4年縣府團隊皆榮獲行政院政府服務獎的殊榮，而縣民服務中心將以同樣的方程式，用嶄新面貌服務全縣，讓縣民有感。

縣民服務中心不僅內部修繕以親民、節能、視覺化為設計主軸，整體空間明亮簡潔、動線舒暢，軟體系統優化提供51項線上申請服務及24小時智能櫃取件，另提供旅外民眾「預約申請，預約取件」，減少申辦時間。

「真的方便太多了！不用趕時間。」胡姓市民說，過去申辦文件，不是要趕在公務人員下班前，就是要等到隔天再跑一趟，現在有24小時智能櫃取件，只要輸入密碼，就能隨時取件，這個服務很貼心、也讓人有感，太棒了。

國計處表示，縣民服務中心設有消費者保護中心、中小企業諮詢、法律諮詢、地政諮詢等專家級諮詢服務，為鼓勵民眾多體驗友善及便利服務，自即日起到縣民服務中心申請案件，採用智能櫃取件者的將贈予前500名各台東金幣200枚。

服務18年的台東縣民服務中心優化服務再升級，縣府今啟用。記者尤聰光／攝影
服務18年的台東縣民服務中心優化服務再升級，縣府今啟用。記者尤聰光／攝影
台東縣民服務中心內部修繕以親民、節能、視覺化為設計主軸，整體空間明亮簡潔、動線舒暢。記者尤聰光／攝影
台東縣民服務中心內部修繕以親民、節能、視覺化為設計主軸，整體空間明亮簡潔、動線舒暢。記者尤聰光／攝影

台東 饒慶鈴

延伸閱讀

台東縣老人會館走入歷史 樂齡社福大樓明年底完工

台東舊議會打造表演藝術創生基地新景點 4月中完工

活化歷史建物 舊議會打造台東表演藝術創生基地

星雲「平安」祝福台東 饒慶鈴不捨悼念分享3好4給5和

相關新聞

綠要求謝國樑兌現染疫慰問金 市府：虛心接受

民進黨基隆市議會黨團昨天要求市長謝國樑兌現選舉曾提出「染疫發1萬元」政見，不要成芭樂票。市府表示，會虛心接受。事實上，國...

台東縣民服務中心優化服務升級 24小時智能櫃取件

服務18年的台東縣民服務中心優化服務再升級，縣府今啟用，不僅中心內部空間更寬敞舒適，更提供24小時智能櫃取件服務，方便民...

鳥店販賣數十種台灣原生種野生鳥牟利 基隆動保所救出野放山林

基隆市有一家鳥店捕捉數十種台灣原生種野生鳥類販賣牟利，愛鳥人士發現原屬於大自然棲息的鳥被關在籠內販售，心生不忍向1999...

基隆市支持代理教師全年聘期改革 盼教育部經費挹注

基隆市政府昨晚表示，為保障代理教師權益，目前代理教師兼任行政職務或函報全時任務者，皆為完整聘期。市府並每年投入近4800...

門諾清潔員撿到銅板 全捐出助建

門諾醫院啟動「不放棄的醫願」助建計畫，勸募興建一棟提供東部長者、身障及遲緩孩童，更舒適寬敞的大樓，門諾醫院環境管理部40...

基隆人回家好難 9026南港排長龍

國道客運9026每天約2500多基隆民眾搭乘，為增加汐止載客數而改道另增4站點，卻拉長基隆人搭車時間，許多台北放學下班的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦