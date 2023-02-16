台東縣民服務中心優化服務升級 24小時智能櫃取件

服務18年的台東縣民服務中心優化服務再升級，縣府今啟用，不僅中心內部空間更寬敞舒適，更提供24小時智能櫃取件服務，方便民眾隨時取件、不受公務上班時間限制。民眾很有感的說「真的不用趕時間了」。

縣府國際及計畫發展處長曹劍秋說，縣民服務中心肩負縣府221項民眾申請案件服務，但歷經18年的時間，內部空間及軟體系統已不符需求，去年運用花東基金及縣府預算約1千萬元，將中心內部修繕及軟體設備改善。

今天縣府辦理啟用儀式，縣長饒慶鈴到場體驗感受，她直呼「溫馨又便民」。饒慶鈴說，連續4年縣府團隊皆榮獲行政院政府服務獎的殊榮，而縣民服務中心將以同樣的方程式，用嶄新面貌服務全縣，讓縣民有感。

縣民服務中心不僅內部修繕以親民、節能、視覺化為設計主軸，整體空間明亮簡潔、動線舒暢，軟體系統優化提供51項線上申請服務及24小時智能櫃取件，另提供旅外民眾「預約申請，預約取件」，減少申辦時間。

「真的方便太多了！不用趕時間。」胡姓市民說，過去申辦文件，不是要趕在公務人員下班前，就是要等到隔天再跑一趟，現在有24小時智能櫃取件，只要輸入密碼，就能隨時取件，這個服務很貼心、也讓人有感，太棒了。

國計處表示，縣民服務中心設有消費者保護中心、中小企業諮詢、法律諮詢、地政諮詢等專家級諮詢服務，為鼓勵民眾多體驗友善及便利服務，自即日起到縣民服務中心申請案件，採用智能櫃取件者的將贈予前500名各台東金幣200枚。