鳥店賣數十種台灣原生種野生鳥賺錢 基隆救出野放山林

基隆市有一家鳥店捕捉數十種台灣原生種野生鳥類販賣牟利，愛鳥人士發現原屬於大自然棲息的鳥被關在籠內販售，心生不忍向1999檢舉。市府查獲均無法提供合法來源證明，將鳥救出野放山森，並依違反野生動物保育法開罰業者6萬元罰鍰。

這家位在仁愛區南榮路的鳥店，公然陳列各種鳥類，應有盡有，還有色彩鮮豔少見的五色鳥，吸引不少民眾前往，但有愛鳥人士發現都是野生鳥類居多，懷疑非法販售。

基隆市政府動保所獸醫師昨天下午會同保七總隊刑警至現場查緝，發現店內陳列販售大批鳥類，均無法提供合法來源證明。

市府說，台灣原生種鳥類經獸醫師鑑定為野外捕捉個體，店家未經合法管道取得，違法販售，助長濫捕風氣，危害自然生態平衡，依違反野生動物保育法處6萬元罰鍰並沒入台灣原生種鳥類，昨傍晚帶至暖暖區東勢坑山區進行野放，鳥兒迅速飛向山林，回歸自然山林。

經清點有台灣原生種，五色鳥、金背鳩、黃尾鴝、紅嘴黑鵯、白喉紅臂鵯、紫嘯鶇、竹雞、白環鸚嘴鵯、野鴝、藍尾鴝、小彎嘴、遠東樹鶯、藍磯鶇、小雲雀及綠繡眼等16種76隻；另有外來種家八哥等6種19隻。

產業發展處處長林鼎超表示，現在保育意識抬頭，業者不應為節省成本，自野外捕捉野生鳥類販售，野鳥被捕捉、運輸及人為不當飼養過程，常面臨緊迫、受傷甚至死亡，應依野生動物保育法相關規定，販售合法來源鳥隻。