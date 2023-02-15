台積電熊本縣廠今年秋試運轉 日八代市長訪基市長、議長

日本熊本縣八代市長中村博生偕同議長成松由紀夫，今天率團二度造訪基隆，市長謝國樑與議長童子瑋歡迎並接待，謝國樑期許雙方持續交流，帶動兩市發展興盛。中村市長說，台積電在熊本縣廠區今年秋天試運轉，期待兩地港口航線加深交流，促進彼此經濟發展。

謝國樑準備基隆知名廖媽媽珍珠奶茶及連珍八角糕、芋泥球迎賓，現場嘉賓開心地高舉珍奶致意；雙方互贈特色伴手禮，中村市長致贈謝市長「熊本熊」托特包與甜點。

謝國樑指出，基隆市與日本八代市一直是關係很密切的友好城市，兩市都是城市與港口相互依存的關係，八代港在2020年以全新面貌與名稱亮相，目前成為可容納世界最大郵輪入港的港口，而台灣基隆港郵輪旅運中心也已落成，我們3月即將迎來郵輪首航。

謝國樑表示，今年4月是基隆市與八代市締結友好城市協定五周年，期待透過紀念性活動，堅定地讓兩市友誼延續，透過雙方持續交流，舉凡從貨運、郵輪等航線互通，甚至到觀光、教育、文化、產業等領域合作，帶動兩市發展興盛，繁榮加乘。

中村市長舉台積電在熊本縣廠區，今年秋天試運轉為例，期待兩地港口航線加深交流，促進彼此經濟發展，尤其日本將迎接國際郵輪停靠國內港口，期待迎接從基隆港出發的國際郵輪，透過強化港口人流、物流經濟，深化兩地友誼。

議長童子瑋指出，日本九州八代市距離基隆市約1千多公里，這次感謝老朋友中村博生不遠千里到訪基隆，八代市與基隆市一樣都屬於海港城市，近年都在推動郵輪產業發展，在2020年有郵輪航次從基隆港駛向八代市，這是兩個城市交流互動以來的最大成果。