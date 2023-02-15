醫院清潔人員蒐集銅板 全數捐給門諾醫院

門諾醫院啟動「不放棄的醫願」助建計畫，勸募興建一棟提供東部長者、身障及遲緩孩童，更舒適寬敞的大樓，目標金額2億元，已募得6000多萬元。門諾醫院環管部40名成員負責清潔病房、診間，多年來將找到的銅板全數捐出，響應助建計畫，為偏鄉醫療盡一份心力。

門諾醫院表示，環境管理部40名成員每天在院內穿梭從事清潔工作，集結過去1年內「被遺失在角落的銅板」，加上各自的零錢匯聚愛心，共2795元善款全數捐出。

從事環管工作3年的田春梅表示，院內各角落有時會發現民眾遺落的物品或金錢，最常在陪伴椅周邊撿到零錢，1元至50元都有，曾發現過1000元大鈔，第一時間都會物歸原主，若等不到失主，零錢都會放進奉獻箱中，匯聚這些銅板做更多的事。

田春梅說，今年初經過門診大廳，遇到護理師寫春聯義賣活動，得知醫院正在興建健康管理中心大樓，於是與同事們討論，決定將這些錢投入「不放棄的醫願」助建計畫，提升東部長者及身障醫療照護品質。

「感謝環管部的捐款！」發展部主任連竟堯表示，對於平日總是默默付出，努力維護醫院整體環境整潔的環管人員來說，這份愛心別具意義，期盼更多人響應「不放棄的醫願助建」計畫，為東部偏鄉醫療共建愛的希望。