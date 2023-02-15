馬拉松跑者心肌梗塞裝3次葉克膜 醫護不放棄奇蹟重生

52歲黃廷弘去年參加太平洋縱谷馬拉松，起跑不到2公里，突然心肌梗塞倒地不起，緊急送到花蓮慈濟醫院。期間放置心導管、裝3次葉克膜搶救，經歷103天的住院治療，醫護團隊從鬼門關前救回黃男，並在月初順利出院。他今天現身分享心路歷程，感謝醫護細心照顧獲得重生。

黃廷弘熱愛路跑，除了國內大型馬拉松，也曾到國外參與馬拉松賽事，家人都覺得他身體很健康。沒想到在去年10月的太平洋縱谷馬拉松，報名全馬的黃廷弘，跑到1.6公里處的第一個補給站時，突然倒地沒有呼吸心跳，現場救護人員立即搶救，第一時間被送至門諾醫院，隨後轉院至花蓮慈濟醫院進行心導管手術，急救時間至少90分鐘。

黃廷弘回憶，前面60幾天昏迷，狀況很不樂觀，幸好醫護團隊與家人沒有放棄；清醒後手腳無力又全身插滿管子，在醫師評估下，拔掉呼吸器、心血管器材，能夠吞嚥也重新站起來，非常感謝醫護團隊的協助。未來身體狀況允許，一定會參加馬拉松，「從哪裡跌倒就從哪裡站起來」。

慈濟醫院心臟內科醫師朱新凱表示，心臟中最重要的三冠狀動脈中，黄先生的2條主要動脈皆100％阻塞，而第3條也有50％阻塞，情況很嚴重。前後因為心肌梗塞、敗血症及呼吸窘迫症，裝了3次葉克膜，更用了7種抗生素，還能活下來已是奇蹟。

朱新凱說，做了十餘年的主治醫師，第一次看到病況如此膠著，心裡也很無助。有次以為撐不下去，身為佛教徒的自己，真的打從心底向上天祈禱，幸好狀況愈來愈好，現在還能走路、居家辦公。黃先生很幸運，倒下時現場有專業的救護人員及時給予高品質的心肺復甦術，大大增加甦醒的機率。