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海巡署2艦艇護蘭嶼文化 3浬海域內採捕飛魚

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
海巡署東部分署守護嶼傳統飛魚文化，啟動為期5個月的蘭嶼「護漁專案」，派遣2艘艦艇輪駐蘭嶼，取締破壞海洋資源行為。圖／海巡署東部分署提供
海巡署東部分署守護嶼傳統飛魚文化，啟動為期5個月的蘭嶼「護漁專案」，派遣2艘艦艇輪駐蘭嶼，取締破壞海洋資源行為。圖／海巡署東部分署提供

台東蘭嶼飛魚迴游季節到來，也是雅美（達悟）族人捕飛魚的傳統文化祭儀開始，海巡署東部分署守護嶼傳統飛魚文化，啟動為期5個月的蘭嶼「護漁專案」，派遣2艘艦艇輪駐蘭嶼，取締破壞海洋資源行為，籲請漁民遵守。

海巡署東部分署指出，每年2月至7月，為蘭嶼地區飛魚迴游季節，同時也是蘭嶼飛魚季的開始，依據台東縣政府公告「除無動力漁船筏外，禁止於蘭嶼沿岸3浬海域內採捕飛魚，10噸以上漁船禁止於6浬內採捕飛魚及12浬海域內禁止採捕珊瑚。

蘭嶼鄉長謝胡源說，從2月開始是島上族人忙碌的開始，長達近5個月的飛魚季，各村落就要開始駕著拼板舟出海捕飛魚，維護海洋資源是大家的責任，而蘭嶼擁有對海洋資源更珍惜的傳統文化，值得分享學習與尊重。

他表示，飛魚季傳統文化有相對的禁忌，不僅族人要恪遵，也希望外地遊客也必須尊重配合。包括不能踩踏拼板舟船艙、不能觸摸漁夫漁具、不能進入家戶飛魚作業區及曬魚區、不能在部落下方的招魚港嬉鬧、不能罵髒話、以及不能向海裡丟石頭等，觸犯對族人出海帶來不好的運。

海巡署東部分署強調，這次護漁除局本部所屬單位外，也結合縣府、警察及當地環保團體等單位共同辦理；護漁期間，將依勤務狀況派出海巡艦艇為主，多功能巡緝艇為輔，護漁範圍以縣府公告限制區域的3、6、12海浬以內。

海巡署東部分署製作簡單易懂宣傳海報，提醒禁止於蘭嶼沿岸3浬海域內採捕飛魚。圖／海巡署東部分署提供
海巡署東部分署製作簡單易懂宣傳海報，提醒禁止於蘭嶼沿岸3浬海域內採捕飛魚。圖／海巡署東部分署提供

蘭嶼 海巡署 護漁

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