情人節甜蜜宣布喜訊 基隆議會黃金單身漢張顥瀚曬婚照

今天2月14日西洋情人節，基隆市議員張顥瀚是議會是黃金單身漢之一，戀情一直很保密。今天傍晚張顥瀚在臉書公布喜訊「今天，我結婚了」，還曬出多張甜蜜婚照。張顥瀚開玩笑說，選今天登記結婚「比較不會忘記」。

張顥瀚是前市長林右昌秘書，轉戰議員高票當選，基層經營紮實，服務獲得肯定，去年連任成功，擔任第二屆的議員。有「基隆好漢」之稱的他，是議會黃金單身漢之一，有不少男女粉絲，結婚消息曝光，臉書一貼出就湧入很多祝賀。

張顥瀚祝大家情人節快樂，他向好朋友宣布好消息，他說，「感謝老婆一直默默的在身邊支持我、幫助我，並且帶著我成長，結婚不是負擔，而是責任的開始。相信我們都是彼此生命中，最美的禮物」。

張顥瀚表示，他與新婚老婆交往1年多，不想太大張旗鼓，低調在中正區公所登記，感謝這段期間獻上祝福的每位朋友，謝謝你們，願大家都能找到願意珍惜自己的人。