快訊

普發現金6000元將上路！ 這12家銀行ATM可以「直接領現」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情人節甜蜜宣布喜訊 基隆議會黃金單身漢張顥瀚曬婚照

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
情人節甜蜜宣布喜訊，基隆議會黃金單身漢張顥瀚曬婚照。圖／取自張顥瀚臉書
情人節甜蜜宣布喜訊，基隆議會黃金單身漢張顥瀚曬婚照。圖／取自張顥瀚臉書

今天2月14日西洋情人節基隆議員張顥瀚是議會是黃金單身漢之一，戀情一直很保密。今天傍晚張顥瀚在臉書公布喜訊「今天，我結婚了」，還曬出多張甜蜜婚照。張顥瀚開玩笑說，選今天登記結婚「比較不會忘記」。

張顥瀚是前市長林右昌秘書，轉戰議員高票當選，基層經營紮實，服務獲得肯定，去年連任成功，擔任第二屆的議員。有「基隆好漢」之稱的他，是議會黃金單身漢之一，有不少男女粉絲，結婚消息曝光，臉書一貼出就湧入很多祝賀。

張顥瀚祝大家情人節快樂，他向好朋友宣布好消息，他說，「感謝老婆一直默默的在身邊支持我、幫助我，並且帶著我成長，結婚不是負擔，而是責任的開始。相信我們都是彼此生命中，最美的禮物」。

張顥瀚表示，他與新婚老婆交往1年多，不想太大張旗鼓，低調在中正區公所登記，感謝這段期間獻上祝福的每位朋友，謝謝你們，願大家都能找到願意珍惜自己的人。

今天是情人節，很多新人挑今天好日子登記。基隆市政府統計，今天共有27對新人到各區戶政所完成結婚登記。

情人節甜蜜宣布喜訊，基隆議會黃金單身漢張顥瀚曬婚照。圖／取自張顥瀚臉書
情人節甜蜜宣布喜訊，基隆議會黃金單身漢張顥瀚曬婚照。圖／取自張顥瀚臉書
情人節甜蜜宣布喜訊，基隆議會黃金單身漢張顥瀚曬婚照。圖／取自張顥瀚臉書
情人節甜蜜宣布喜訊，基隆議會黃金單身漢張顥瀚曬婚照。圖／取自張顥瀚臉書

結婚 情人節 基隆 議員

延伸閱讀

SOGO情人節甜送巧克力 民眾：好暖！單身狗需要愛

相關新聞

情人節甜蜜宣布喜訊 基隆議會黃金單身漢張顥瀚曬婚照

今天2月14日西洋情人節，基隆市議員張顥瀚是議會是黃金單身漢之一，戀情一直很保密。今天傍晚張顥瀚在臉書公布喜訊「今天，我...

基隆和平島觀光漁市道路排水不良影響安全 許睿慈會勘改善

基隆市和平島觀光漁市是重要觀光商圈，假日有許多遊客慕名而至，但近日民眾反映漁市前道路逢大雨大量積水，影響交通安全。市議員...

宜蘭經濟弱勢家庭創新自立脫貧計畫 成功扶助29個孩子

宜蘭縣政府協助經濟弱勢家庭脫貧自立，結合社福單位及東門夜市商圈輔導16歲以上的弱勢家庭孩子到夜市工讀，過程中安排工讀導師...

整頓基隆市容拆違規廣告物 謝國樑擬短中期策略推動

基隆市街道常堆滿雜物，空地、建物也任意違法架設鷹架放置廣告物，基隆市長謝國樑今天指出，這些都造成市容觀瞻亂無章法，將列為...

台東舊議會打造表演藝術創生基地新景點 4月中完工

台東縣政府為活化縣內歷史建築，前年開始整修台東舊議會，縣長饒慶鈴今邀請縣內藝文創作人士一同視察並表示，未來可提供藝文團體...

台東脫線故事館 激勵奮鬥精神和台灣藝界縮影

被譽為「國寶」的甘草藝人脫線去年過世，兒孫最近在脫線牧場成立脫線故事館，讓民眾走入時光隧道，看到台灣藝界縮影和脫線的奮鬥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦