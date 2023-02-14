花蓮首長未出席議會臨時會 府會戰火持續延燒

花蓮縣議會臨時會審理縣府追加預算案，因縣府首長未出席報告，議長張峻裁定「延審」；府會戰火持續延燒，縣府今天指於法不符是鄉親重大損失；議會指不出席是規避直播監督。

花蓮縣議會9日召開臨時大會一讀會時，多名議員質疑縣府去年執行建議補助款分先後順序及與縣府關係親疏等作法，會中決議要求副縣長顏新章在二、三讀會時須列席說明相關事宜；昨天上午進行二、三讀會議程，顏新章並未出席，張峻認為不尊重議會，裁定「延審」，待顏新章出席報告再審，在場的國民黨議員退席抗議。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，翻閱花蓮縣議會議事規則並無明訂「延審」處理提案，若以「擱置」處理，會期結束未討論視為否決，預算補助案勢必將退回中央，未能順利通過的提案，對鄉親無疑是重大的損失。

花蓮縣政府指出，張峻於會中決議預算案延期審議，造成0918地震及尼莎颱風災後復建、花蓮市中央路工程，以及豐濱鄉、新城鄉、壽豐鄉、富里鄉等鄉鎮幸福巴士因而延宕。且多項工程經費都具民生需要急迫性，縣府對此深感遺憾，盼日審議，維護鄉親權益。

花蓮縣議會舉雲林縣長張麗善昨天率各局處首長列席臨時會，花蓮縣長徐榛蔚則是逃避臨時會而去祭拜星雲法師，副縣長顏新章是在規避直播監督。

花蓮縣議會發布新聞稿指出，議會多次邀請縣長或副縣長至議會報告和說明，卻屢遭縣府以「無前例可循」回函拒絕，此次臨時會縣府對議會邀請副縣長說明，更是「不理不睬」，顯示縣府不只是對縣議會議員不尊重，更是對花蓮全縣鄉親的藐視。

新聞稿表示，縣府以民生重大預算被議會擱置停擺，閃避議會監督並大作文章，難道地方仕紳建議款的分配流向和選擇性的使用就不算是民生重大預算嗎？

新聞稿指出，縣府就是屢屢預算分配失衡，且任意勻支，更有先執行後送審的提案屢見不鮮，官員在答覆議員質疑時支吾其詞，避重就輕，深怕說錯話，無法承擔，在議事殿堂上不敢講真話，議會才要請可以真正做主的首長和副首長與會說明。

張峻在臉書貼文表示，「把花蓮縣議會當成縣府附屬背書機關的意識形態，長期以來花蓮縣議會對縣府議案的審查，只是一個形式化的流程，這對身為花蓮最高民意監督機關而言，無非是一大羞辱。」

張峻指出，過去的府會和諧是建立在花蓮縣議會的忍一步風平浪靜、退一步海闊天空，縣府的提案照案通過就對了，過去的議事運作不透明，沒有現代化的直播；早期的縣民無法對縣府提案與議會審查瞭若執掌，更不可能跟著民主化的監督預算編列腳步與脈動一起成長，現在的政治氣氛早已今非昔比，花蓮縣政府不該再以過去老大的心態，控制和擺布花蓮縣議會。