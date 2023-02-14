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基隆和平島觀光漁市道路排水不良影響安全 許睿慈會勘改善
基隆市和平島觀光漁市是重要觀光商圈，假日有許多遊客慕名而至，但近日民眾反映漁市前道路逢大雨大量積水，影響交通安全。市議員許睿慈今天會同市府、區公所相關單位會勘改善。
和平島漁市附近居民表示，漁市攤商的排水量大，目前排水通道位於觀光漁市另一側人行道，每逢大雨時，雨水與攤商排水漫流到道路上，導致道路積水嚴重影響當地交通安全，非常危險。
許睿慈說，和平島觀光漁市是在地重要商圈，許多民眾都來到此地選購海產，道路積水嚴重困擾民眾許久，希望解決漁市排水問題，希望能夠盡速改善。
許睿慈表示，將積極協助商圈後續溝通與協調，會監督相關單位處理進度，確保漁市有舒適且安全的商圈環境，促進當地觀光產業發展。
基隆中正區公所指出，將進行現場排水通道工程評估與設計，完成後將協同工務單位進行工程施作，經費部分須再爭取及籌措。
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