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梅花再度盛開 專家：和氣候異常及管理有關

中央社／ 台東縣14日電

台東卑南鄉利嘉國小梅園，梅花再度盛開，師生驚訝不已。台東農改場專家認為和氣候忽冷忽熱及管理有關。

昨天國中小開學，利嘉國小師生返校驚覺學校的梅園一片雪白，有許多老師問「不是應該落花了嗎？」小學朋友則開心還能賞到美景。

利嘉國小校長林庭瑤今天告訴中央社記者，學校的梅園1月中旬就開始開花，放寒假時已經盛開；2月5日他回學校，看到花瓣開始飄落，沒想到昨天開學，梅花再度盛開，「這時候梅樹應該綠油油，且結果了，怎麼還是一片雪白」師生又驚又喜。仔細看有些梅樹已結果了，「一邊開花一邊結果」，情況很特殊。

農委會台東區農業改良場副場長盧柏松表示，一般梅子是在12月下旬到隔年1月中旬開花，現在接近2月中旬了還在開花很少見，他研判可能和氣候異常及果樹管理有關。

他進一步說明，從去年12月下旬到現在，台東氣候和往年差異大，一下冷一下熱，沒有寒流的時候就像夏天，寒流一來溫度又驟降至約攝氏10度，溫差很大；該開花時碰到溫度低不開花，所以花期亂了。另一方面，管理上梅樹未修剪、整理，所以花期也比較凌亂。

盧柏松說，正常花期開的花現在都已經結果了，而現在開的花結果比較慢，所以採收時果實還小，可利用性不高。

台東 寒流 梅花

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