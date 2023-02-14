宜蘭經濟弱勢家庭創新自立脫貧計畫 成功扶助29個孩子

宜蘭縣政府協助經濟弱勢家庭脫貧自立，結合社福單位及東門夜市商圈輔導16歲以上的弱勢家庭孩子到夜市工讀，過程中安排工讀導師及理財老師，教孩子如何記帳，規劃工讀費用。今年會擴大計畫，把吸食3級及4級毒品的學生納入輔導對象，拉他們一把。

宜蘭縣為了扶助弱勢家庭脫貧，與福氣家族公益協會、秀春教育基金會及東門夜市商圈發展協會推動「經濟弱勢家庭創新自立脫貧計畫」，3年成功輔導29個孩子，幫助家庭改善經濟。

縣府社會處今天在縣務會議報告執行情況，扶助脫貧對象是就讀高中職以上、年滿16歲的經濟弱勢或急難救助家庭學生，包含中輟生、家暴及高關懷學生，提供假日在夜市愛心店家工讀機會，另外透過工讀導師認養陪伴制度，在學生打工期間給予陪伴，結合理財教育課程教導他們如何運用工讀金收入。

社會處長林蒼蔡表示，他們看到原本木訥的學生變成會主動跟客人打招呼，感謝愛心商家在工作結束後，都會準備份量足夠的熱食讓孩子帶回家，孩子有成就感，也增加共享美食的親子互動。

工讀生唐以橙說，商家老闆對她很好，她遇到一群溫暖的人，同樣也以溫暖的心去對待別人，未來要把賺的錢一半存起來，一半給家人用；吳庭瑋說，夜市工讀時見到形形色色的客人都要去適應，等錢存夠了，他想買機車。

林蒼蔡說，縣府會額外發給獎勵金給表現優良的孩子，同時也要求學生參與公益，透過陪伴獨居老人採買年貨、訪視急難救助家庭等，學習從手心向上接受別人的幫助，蛻變成幫助他人手心向下的回饋社會。