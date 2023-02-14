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宜蘭經濟弱勢家庭創新自立脫貧計畫 成功扶助29個孩子

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府與福氣家族公益協會、秀春教育基金會及東門夜市商圈發展協會輔助弱勢家庭的孩子到夜市工讀，3年成功輔導29個孩子，幫助家庭改善經濟。圖／縣政府提供
宜蘭縣政府與福氣家族公益協會、秀春教育基金會及東門夜市商圈發展協會輔助弱勢家庭的孩子到夜市工讀，3年成功輔導29個孩子，幫助家庭改善經濟。圖／縣政府提供

宜蘭縣政府協助經濟弱勢家庭脫貧自立，結合社福單位及東門夜市商圈輔導16歲以上的弱勢家庭孩子到夜市工讀，過程中安排工讀導師及理財老師，教孩子如何記帳，規劃工讀費用。今年會擴大計畫，把吸食3級及4級毒品的學生納入輔導對象，拉他們一把。

宜蘭縣為了扶助弱勢家庭脫貧，與福氣家族公益協會、秀春教育基金會及東門夜市商圈發展協會推動「經濟弱勢家庭創新自立脫貧計畫」，3年成功輔導29個孩子，幫助家庭改善經濟。

縣府社會處今天在縣務會議報告執行情況，扶助脫貧對象是就讀高中職以上、年滿16歲的經濟弱勢或急難救助家庭學生，包含中輟生、家暴及高關懷學生，提供假日在夜市愛心店家工讀機會，另外透過工讀導師認養陪伴制度，在學生打工期間給予陪伴，結合理財教育課程教導他們如何運用工讀金收入。

社會處長林蒼蔡表示，他們看到原本木訥的學生變成會主動跟客人打招呼，感謝愛心商家在工作結束後，都會準備份量足夠的熱食讓孩子帶回家，孩子有成就感，也增加共享美食的親子互動。

工讀生唐以橙說，商家老闆對她很好，她遇到一群溫暖的人，同樣也以溫暖的心去對待別人，未來要把賺的錢一半存起來，一半給家人用；吳庭瑋說，夜市工讀時見到形形色色的客人都要去適應，等錢存夠了，他想買機車。

林蒼蔡說，縣府會額外發給獎勵金給表現優良的孩子，同時也要求學生參與公益，透過陪伴獨居老人採買年貨、訪視急難救助家庭等，學習從手心向上接受別人的幫助，蛻變成幫助他人手心向下的回饋社會。

林蒼蔡表示，今年進一步針對吸食3級及4級毒品學生納入輔導對象，試著做做看，如同縣長林姿妙所說「多照顧一個孩子，社會將多出一個有希望的未來」，近日視願意配合的商家後確定名額。

宜蘭縣政府與福氣家族公益協會、秀春教育基金會及東門夜市商圈發展協會輔助弱勢家庭的孩子到夜市工讀，3年成功輔導29個孩子，幫助家庭改善經濟。圖／縣政府提供
宜蘭縣政府與福氣家族公益協會、秀春教育基金會及東門夜市商圈發展協會輔助弱勢家庭的孩子到夜市工讀，3年成功輔導29個孩子，幫助家庭改善經濟。圖／縣政府提供
弱勢家庭脫貧計畫中的理財教育課程。圖／縣政府提供
弱勢家庭脫貧計畫中的理財教育課程。圖／縣政府提供

弱勢家庭 夜市 宜蘭

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