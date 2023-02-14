整頓基隆市容拆違規廣告物 謝國樑擬短中期策略推動

基隆市街道常堆滿雜物，空地、建物也任意違法架設鷹架放置廣告物，基隆市長謝國樑今天指出，這些都造成市容觀瞻亂無章法，將列為未來重點改善工作，市府擬具短中期策略推動，包括選舉廣告在內，要從根源改善市容。

謝國樑說，基隆是國際郵輪港口城市，未來要爭取更多觀光客，推動「行人友善」、「乾淨家園」到「市容整潔」政策都是城市的基本要件，城市硬體建物在前市長林右昌任內已有改變，市容整潔仍有許多工作要做，「立即對安全有危險性，對市容有破壞」列為優先對象。

謝國樑表示，市容從街道堆滿雜物，到建物任意堆放鷹架及搭建廣告物，造成市容觀瞻亂無章法，都是未來改善重點。短期先宣導，市府會針對違規樹立的廣告，通知業主自行處理，公共空間堆放雜物則會和區公所共同改善。

都市發展處長謝孝昆指出，目前大部分都未依法申請，短期會先清查違規竹架、鷹架樹立廣告及大型廣告招牌，並發文通知相關所有權人限期拆除，未拆除者，先依建築法規定裁處，並強制拆除，會收取執行費用。

依建築法規定，未申請審查許可，擅自設置招牌廣告或樹立廣告者，處建築物所有權人、土地所有權或使用人4萬元以上20萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，得連續處罰。