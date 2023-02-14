17年無論晴雨菜籃收愛心發票 她最大心願中獎助植物人
「希望發票中獎幫忙更多的植物人」，今年73歲的徐秀圓從50多歲時就是創世義工，她負責照看70多個愛心發票點，無論天晴或下雨，都會拉著一台買菜車，沿著基隆鬧區街道向愛心店家收取民眾捐贈的發票，多年來與店家都成了老朋友。
「頭家好，行善積福，生意興隆喔」，創世基金會義工徐秀圓熱情向店家老闆打招呼，熟練地將店內創世發票捐贈箱中的愛心發票，帶回基隆植物人安養院。不管多還是少，她負責收取這些暖暖的愛心，17年如一日。
徐秀圓做義工超過17年，她分享「助人的事做起來，就是愈做愈快樂」，她說，只要有助人的心，任何人都可以成為幫助別人的天使，她每天都很快樂，讓讓自生命更有意義，歡迎大家加入義工的行列。
被問到為什麼做義工這麼有活力？她開朗地說，「看到植物人獲得幫助，家人感謝的淚水，真的很感動，而且我還結交許多店家與朋友，大家互相陪伴關懷，就像是一家人」。
創世基金會是專門照顧清寒植物人的社福機構，自民國75年創立至今，靠著民眾點滴支持，已幫助1萬多個植物人家庭，走過生命難關。
基隆院院長李淑婷說，行善不分年齡、捐助不分大小，盼大眾看見弱勢需要，讓服務不會中斷」。歡迎有熱情的民眾一起加入義工大家庭，時間彈性，服務除整理發票、回收發票外，也有文書行政、到植物人宅服務等項目。義工報名專線（02）24214738。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言