17年無論晴雨菜籃收愛心發票 她最大心願中獎助植物人

「希望發票中獎幫忙更多的植物人」，今年73歲的徐秀圓從50多歲時就是創世義工，她負責照看70多個愛心發票點，無論天晴或下雨，都會拉著一台買菜車，沿著基隆鬧區街道向愛心店家收取民眾捐贈的發票，多年來與店家都成了老朋友。

「頭家好，行善積福，生意興隆喔」，創世基金會義工徐秀圓熱情向店家老闆打招呼，熟練地將店內創世發票捐贈箱中的愛心發票，帶回基隆植物人安養院。不管多還是少，她負責收取這些暖暖的愛心，17年如一日。

徐秀圓做義工超過17年，她分享「助人的事做起來，就是愈做愈快樂」，她說，只要有助人的心，任何人都可以成為幫助別人的天使，她每天都很快樂，讓讓自生命更有意義，歡迎大家加入義工的行列。

被問到為什麼做義工這麼有活力？她開朗地說，「看到植物人獲得幫助，家人感謝的淚水，真的很感動，而且我還結交許多店家與朋友，大家互相陪伴關懷，就像是一家人」。

創世基金會是專門照顧清寒植物人的社福機構，自民國75年創立至今，靠著民眾點滴支持，已幫助1萬多個植物人家庭，走過生命難關。