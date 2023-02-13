蘭嶼中學教職員輪值下廚 苦惱招不到長期廚工

蘭嶼中學廚房人力不足，今天開學始業式後，校方教職員有空就到廚房幫忙，學校在臉書（Facebook）貼文徵人，也感謝大家關注與分享，歡迎持續幫忙物色料理人才到蘭中服務。

蘭嶼中學在另一位廚娘、員工與學生家長的幫忙下，今天勉強恢復供應3餐，但仍需要一名能料理（有證照最好，沒證照也行）的廚工，以穩定供餐。

蘭嶼中學校長連紋乾說，因為有多名學生住校，必須供應3餐，學校原本有2名廚房工作人員，其中1人去年10月中旬離職後，一直沒能補足人力，只能暫改供應早、午餐，晚餐若有家長幫忙就煮，否則就只能改買便當。

連紋乾指出，寒假時有家長臨時來幫忙，開學後，教職員可輪值，但這只能解燃眉之急，仍要招募長期廚工。

學校開出的廚工條件是，每天工作時間從早上9時到下午6時，以時薪計算每小時新台幣176元，如果1個月工作天22天，可領3萬多元，還供餐供宿，並享健勞保，歡迎島外有意願民眾前來應徵。