天然氣管著火釀基隆2218戶停氣11小時 全減收1日基本費

基隆市欣隆天然氣公司停用的輸氣管路因為被鑿破起火，造成2218戶停氣11小時。欣隆公司表示，這次事件停氣時間雖未達營業章程扣減基本費標準，仍會在下期帳單中直接扣減1日基本費。

欣隆公司停用的天然氣舊管，11日被鑿破後引發火勢，延燒3個多小時。基市府今以欣隆未能掌握舊管位置，延誤停氣滅火時間，讓民眾和救災人員身陷險境，依天然氣事業法裁罰35萬元。市府17日另邀水、電、油、氣管線單位開會，研討緊急應變計畫等議題，提升救災效率。

欣隆公司表示，接受並尊重市府裁罰，並會通盤檢討公司人員應變和現場狀況掌握能力，積極改善。

欣隆公司營業章程規定，同1個月內超過72小時，或單次超過24小時停止供氣，按比例扣減基本費。