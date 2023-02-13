快訊

美光裁員被傳「半強迫簽合意離職」 公司發聲了

國道一號彰化段重大車禍 「4歲男童噴飛出車外」1死3傷

經典賽／首場練習賽對味全龍 中華隊餅總排胡智為扛先發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天然氣管著火釀基隆2218戶停氣11小時 全減收1日基本費

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市欣隆公司停用的天然氣舊管，11日被鑿破後引發火勢，延燒3個多小時。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市欣隆公司停用的天然氣舊管，11日被鑿破後引發火勢，延燒3個多小時。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市欣隆天然氣公司停用的輸氣管路因為被鑿破起火，造成2218戶停氣11小時。欣隆公司表示，這次事件停氣時間雖未達營業章程扣減基本費標準，仍會在下期帳單中直接扣減1日基本費。

欣隆公司停用的天然氣舊管，11日被鑿破後引發火勢，延燒3個多小時。基市府今以欣隆未能掌握舊管位置，延誤停氣滅火時間，讓民眾和救災人員身陷險境，依天然氣事業法裁罰35萬元。市府17日另邀水、電、油、氣管線單位開會，研討緊急應變計畫等議題，提升救災效率。

欣隆公司表示，接受並尊重市府裁罰，並會通盤檢討公司人員應變和現場狀況掌握能力，積極改善。

欣隆公司營業章程規定，同1個月內超過72小時，或單次超過24小時停止供氣，按比例扣減基本費。

欣隆公司說，這次事件造成2218戶停氣約11小時，雖未達章程規定的扣減標準，但對於2218停氣用戶，仍會在下期帳單中直接扣減1日基本費。

欣隆公司停用的天然氣舊管，11日被鑿破後引發火勢，延燒3個多小時。基隆市長謝國樑今天表示，將裁罰35萬元。記者邱瑞杰／攝影
欣隆公司停用的天然氣舊管，11日被鑿破後引發火勢，延燒3個多小時。基隆市長謝國樑今天表示，將裁罰35萬元。記者邱瑞杰／攝影

基隆

延伸閱讀

天然氣管被鑿破火勢延燒3個多小時 基市府開鍘罰35萬元

基隆試辦助輪椅乘客搭公車 駕駛員發50元獎勵

基隆議員目擊轎車左轉 機車騎士直行撞飛倒地不起

工建路天然氣破管 基市府開罰欣隆公司35萬元

相關新聞

天然氣管著火釀基隆2218戶停氣11小時 全減收1日基本費

基隆市欣隆天然氣公司停用的輸氣管路因為被鑿破起火，造成2218戶停氣11小時。欣隆公司表示，這次事件停氣時間雖未達營業章...

羅東鎮民權路能否右轉？牌面、燈號不同調 會勘加強標示

宜蘭羅東鎮腹地小、人車多，部分道路只能做單行道，位於純精路北上慢車道與民權路旁，公路單位立了「禁止汽車右轉」牌面，但紅綠...

好「孕」在壽豐 鄉公所宣布生育津貼可加領1萬元

台灣生育力低，為鼓勵夫妻生育，花蓮壽豐鄉公所宣布，本月1日開始設籍在壽豐鄉的父母，可以領生育津貼1萬元。昨天終於發出首個...

天然氣管被鑿破火勢延燒3個多小時 基市府開鍘罰35萬元

基隆市欣隆天然氣公司停用的輸氣管路因為鑿破起火，延燒3個多小時。基市府以欣隆未能掌握舊管位置，延誤停氣滅火時間，讓民眾和...

基市懲處拒載輪椅族公車司機 3月起載1人次發獎金50元

基隆市公車處1名公車司機日前拒載輪椅代步的身障男子，引發風波。基隆市長謝國樑今天說，為了提升市公車服務品質，決定獎懲雙管...

花蓮議長要求副縣長列席未果延審預算 藍黨團退席抗議

花蓮縣議會今天召開第20屆第1次臨時大會二三讀會，要審議花蓮縣政府57個提案及相關議程，議長張峻以一讀會裁示結果為由，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦