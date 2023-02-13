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天然氣管著火釀基隆2218戶停氣11小時 全減收1日基本費
基隆市欣隆天然氣公司停用的輸氣管路因為被鑿破起火，造成2218戶停氣11小時。欣隆公司表示，這次事件停氣時間雖未達營業章程扣減基本費標準，仍會在下期帳單中直接扣減1日基本費。
欣隆公司停用的天然氣舊管，11日被鑿破後引發火勢，延燒3個多小時。基市府今以欣隆未能掌握舊管位置，延誤停氣滅火時間，讓民眾和救災人員身陷險境，依天然氣事業法裁罰35萬元。市府17日另邀水、電、油、氣管線單位開會，研討緊急應變計畫等議題，提升救災效率。
欣隆公司表示，接受並尊重市府裁罰，並會通盤檢討公司人員應變和現場狀況掌握能力，積極改善。
欣隆公司營業章程規定，同1個月內超過72小時，或單次超過24小時停止供氣，按比例扣減基本費。
欣隆公司說，這次事件造成2218戶停氣約11小時，雖未達章程規定的扣減標準，但對於2218停氣用戶，仍會在下期帳單中直接扣減1日基本費。
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