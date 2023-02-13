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衝高生育率 花蓮各鄉鎮紛紛加碼給津貼

中央社／ 花蓮縣13日電

家住壽豐鄉平和村的李浚鉅昨天拿到壽豐鄉長曾淑懿贈予1萬元生育津貼，這是壽豐鄉公所開辦生育津貼補助的第1件，李浚鉅說，「喜獲麟兒有補助很開心」。

李浚鉅說，他的妻子已從軍中退伍，要當一個全職媽媽，有了小孩後，看孩子成長感到滿足、生活更有幸福感，自己也對家庭、孩子更有責任感；曾淑懿照顧到新生兒父母，給予生育津貼補助，等妻子養好身體，要再接再厲、增產報國再領1萬元。

壽豐鄉公所今天表示，縣府原本就發放育兒津貼每胎補助新台幣2萬元，這項補助須到壽豐戶政事務所申請；至於公所開辦的生育津貼1萬元，2月1日開始設籍在壽豐鄉的新生兒父母可以直接到鄉公所洽詢，所以從2月1日開始，新生兒的父母，每胎將可獲3萬元補助。

全台生育力降低，花蓮縣各鄉鎮也正面臨人口流失以及少子化、社區高齡化等問題，曾淑懿希望提高誘因鼓勵年輕人生育，因此要求民政課研擬生育津貼辦法，並參照台北市、台南市、桃園市、彰化縣、台東縣以及澎湖縣等縣市的施行細則，再考量到公所財政情況，獲得鄉民代表會支持，從2月1日起公告生育津貼每胎補助1萬元。

為提高生育率，花蓮縣政府自2018年8月1日起由原實施補助1萬元提高至每胎2萬元，如家有雙胞胎或多胞胎者，則以新生兒數給予補助。

除了花蓮縣政府補助，秀林鄉、鳳林鎮、卓溪鄉皆有加碼生育補助

鳳林鎮每胎2萬元、再加生日禮金，自兒童滿1歲起，生日禮金每年發放2萬4000元，至兒童滿4歲止，等於領到滿4歲共可到11萬6000元；卓溪鄉每胎1萬5000元；秀林鄉每胎1萬5000元。

豐濱鄉發生日禮金，滿1歲起，並自設籍時起算6個月，發放1萬元；2歲起，發放2萬元；滿3歲起發放2萬元；滿4歲起發放3萬元整；如中途遷入的兒童，依設籍年數發放，發放至4歲止，等於1到4歲共可領到8萬元。

生育補助 新生兒 生日

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